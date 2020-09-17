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شاهد| لقطات حية لمطاردة قوات حرس الحدود لعناصر خارجة عن القانون خلال عملية تهريب السلاح

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 09:38 م
مطاردة قوات حرس الحدود
مطاردة قوات حرس الحدود
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اسراء صبري
كشف اللواء أيمن شحاتة، قائد قوات حرس الحدود، عن عدد الأسلحة والذخيرة التي استطاعت قوات حرس الحدود الحصول عليها خلال عامي 2019 و2020 هي 1148 قطعة سلاح.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة "دي إم سي"،: قوات حرس الحدود حصلت على 43 ألف طلقة ذخيرة حية.

كما عرض برنامج "مصر تستطيع" لقطات حية لمطاردة قوات حرس الحدود لعناصر خارجة عن القانون أثناء قيامها بتهريب السلاح.
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