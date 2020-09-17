العرض الأول| دليل كامل لأحدث الأفلام والمسلسلات المعروضة على شاهد.. طرح المحارب العربي.. عمل درامي مليء بالجريمة والتشويق.. ولأول مرة فيلم الخيال العلمي Lucy in the Sky

حصريًا الفيلم السعودي الأمريكي "المحارب العربي

المسلسل الدرامي المليء بالجريمة والغموض والتشويق

تطرح منصة "شاهد VIP " حصريًا الفيلم السعودي الأمريكي "المحارب العربي" اليوم الخميس، من إخراج أيمن خوجة وبطولة الممثل البريطاني- المصري أمير المصري.





تدور أحداث الفيلم حول الشاب السعودي أنمار، الذي يدرس في الولايات المتحدة ويمتلك موهبة رياضية فذّة تمكنه من أن يصبح لاعب كرة قدم بمواصفات عالمية.





ويواجه أنمار مصاعب ومطبّات تعترض تحقيق طموحه، أبرزها معارضة والده والتهديد بإعادته إلى بلده ومنعه من إتمام تعليمه في الولايات المتحدة، إضافةً إلى ما يتعرّض له من مضايقات عرقية من بعض أعضاء فريقه. هل سينجح أنمار في تحقيق حلمه رغم الصعوبات التي تعترض طريقه؟









ويشارك في بطولة الفيلم كل من باتريك فابيان، وكونور ديل ريو وأيمن سمّان، وآخرين.











اقرأ أيضا:

محمود حميدة يكشف سر رحلاته لـ سيوة.. وأحمد سعد يتغزل في خطيبته

رامي وحيد لـ صدى البلد: تعلمت من عبلة كامل التواضع وكانت تعاملني كابنها







إلى جانب المحتوى العربي الغني على "شاهد VIP" تحت عنوان "أعمال شاهد الأصلية" و"عروض شاهد الأولى" وغيرها، يحفل شهر سبتمبر بمجموعة كبيرة من العناوين الغربية التي تتضمن عروضًا أولى وحصرية، التي تناسب أذواق محبي المسلسلات والأفلام الغربية على اختلاف أنماطها وتنوّعها. تتضمن بعض أبرز تلك العناوين:



في عرض أول وحصري على "شاهد VIP"، فيلم الخيال العلمي: Lucy in the Sky: بطولة نتالي بورتمان، جون هام، زازي بيتز.





كما ينطلق المسلسل الدرامي المليء بالجريمة والغموض والتشويق The Crimson Rivers، من بطولة أوليفييه مارشال، إيريكا ساينتي، كلود بيرون.



ويعرض المسلسل الدرامي البوليسي The Bridge، بطولة صوفيا هيلين، رافاييل باترسون، ساره بوبيرغ.



ويطرح الفيلم الكوميدي الخيالي المليء بالسحر والتشويق Mary Poppins Returns، من بطولة إيميلي بلنت، لين مانيويل ميراندا، بين شيشو، إيميلي مورتيمر.





وأيضا المسلسل الدرامي Code Black، من بطولة: ماريسا غاي هاردن، هاري فورد، بنجامين هولينجوورث.





ومشتركو المنصة على موعد مع المسلسل البوليسي المليء بالأكشن والتشويق The Missing، من بطولة تشيكي كاريو، جيمس نيسبيت، آناستازيا هيل، ديفيد موريسي.





وأيضا:

حاولت تنصر العدل.. أول تعليق من نهى العمروسي بعد حبس ابنتها في قضية فيرمونت

كما تقدم المنصة أفلام:

فيلم Speed الذي بات من كلاسيكيات الأكشن في هوليوود بعد إنتاجه في عام 1994، من بطولة كيانو ريفز، ساندرا بولوك.

فيلم الأكشن والتشويق The Transporter من بطولة جايسن ستايثام، كي شو، مات شازل.

فيلم الأنيميشن الذي يناسب جميع أفراد العائلة Spies in Disguise، من أصوات ريتشل بروسنان، جاريت برونو، كلير كروسبي



