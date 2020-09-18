الاكتتاب أون لاين .. تعرف على أول شركة تداول تقدم خدماتها.. فيديو

قال إيهاب رشاد نائب رئيس شركة "مباشر" لتداول الأوراق المالية، إن الشركات تقدم الان خدمة جديدة وهي تلقي الإكتتابات بصناديق الاستثمار أون لاين، مشيرا إلى أن شركة مباشر هي شركة إقليمية و ليست محلية ولها عملاء منتشرين فيما يقارب 70 دولة و تغطي ما يقارب 72 سوق مالي.





وأكد رشاد خلال مقابلة على قناة الحدث اليوم، أن إتاحة خدمة الاكتتاب أون لاين يعمل على اجتذاب استثمارات أجنبية للسوق المصري و التسهيل على المستثمرين و القيام بالتداول و شراء الأسهم و متابعة أسعار الشراء و غيرها عن طريق الإنترنت بدلا من الذهاب إلى البنوك





وأضاف رشاد نائب رئيس شركة "مباشر" لتداول الأوراق المالية، أن الشركة هي الثانية التي تحصل على الموافقة بالعمل في مصر من الهيئة العامة للرقابة المالية لكن هي أول شركة تقدم خدماتها أونلاين.





ونوه إلى أن بعد جائحة كورونا بعض الأسواق ضعفت جدا وبعضهم إستطاعوا أن يعودوا مجددا، مشيرا إلى أن السوق المصري 70% منه ملك 20 شركة من أصل 130 شركة تداول في مصر.