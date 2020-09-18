AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الري: الفيضان كان مبشرا هذا العام السنة .. فيديو

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 07:31 ص
الري
الري
Advertisements
قسم التوك شو
قال محمد السباعي المتحدث الرسمي لوزارة الري، إنه بالفعل تم حدوث سيول و فيضانات لكن بفضل التعامل السليم للوزارة مع السيول و الفيضانات لم تؤدي إلى أي مشكلة في مصر إطلاقا.

وأكد السباعي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حوار الخميس على قناة الحدث اليوم، أن فترة الفيضان في مصر هي من أغسطس إلى أكتوبر، مشيرا إلى ان الفيضان في تلك السنة جاء مبشرا فقد كان أعلى من المعدلات السابقة لكن دون وجود خطر  .

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الري، أن هناك خططا للتعامل مع الفيضانات مهما كان حجمه.

تجدر الإشارة إلى أن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لقطاع التخطيط وباقي أجهزة الوزارة تتابع خرائط الأمطار على منابع نهر النيل من بداية السنة المائية في شهر أغسطس وتقوم  كافة أجهزة الوزارة بالمتابعة على مدار الساعة لحالة الفيضان والأمطار بمنابع النيل وايضا حجم المياه الواردة ووضع  الخطط الموضوعة للتعامل معها

ووجه الدكتور عبد العاطي إلى أن اللجنة العليا لمتابعة إيراد النهر في حالة إنعقاد مستمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل الفيضان لهذا العام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الري يرأس اجتماع إيراد النهر لمتابعة الموقف المائي والفيضان.. واللجنة: أمطار غزيرة على منابع النيل وارتفاع مناسيب المياه

وزير الري يتابع موقف مصر المائي وفيضان النيل

المؤشرات الأولية للفيضان مبشرة .. وزير الري يوجه بإدارة جيدة لمياه بحيرة ناصر لتحقيق الاستخدام الأمثل

الري: استمرار متابعة بيانات الرصد والتنبؤ ومعدلات الأمطار في منابع نهر النيل .. وتؤكد: المؤشرات الأولية أعلى من المتوسط

الري: لجنة إيراد النهر في انعقاد دائم..ومؤشرات بفيضان أعلى من المتوسط

وزير الري: السد العالي ومنشآته جاهز للتعامل مع الفيضان

ترشيحاتنا

ثنائي الزمالك يعود لقائمة مباراة اسوان

دعاء صلاة الفجر.. مستجاب لقضاء الحوائج

محافظ البحر الأحمر وشريف عامر يتدخلان لحل أزمة حريق مفاجئ فى الغردقة

شوبير يوجه عدة رسائل لـ الزمالك بعد رحيل كارتيرون.. فيديو

التعاون السعودي يكشف سر صعوبة التعاقد مع فرجاني ساسي وبن شرقي وأبو جبل

بيطلب مني تكشيرة الاختيار وياسمين عبد العزيز كانت عايزة تتطلق بسبب كبدة.. أبرز تصريحات أحمد العوضي مع منى الشاذلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتفاع في أسعار فئات السيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2021 الجديدة

بداية من 490 ألفا .. أسعار أحدث سيارات آودي Q2 وQ3 وQ7 لعام 2020

بعد تعطلها على الطريق السريع.. مواصفات سيارة محمد صلاح بنتلي كونتيننتال