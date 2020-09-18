الري: الفيضان كان مبشرا هذا العام السنة .. فيديو

قال محمد السباعي المتحدث الرسمي لوزارة الري، إنه بالفعل تم حدوث سيول و فيضانات لكن بفضل التعامل السليم للوزارة مع السيول و الفيضانات لم تؤدي إلى أي مشكلة في مصر إطلاقا.





وأكد السباعي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حوار الخميس على قناة الحدث اليوم، أن فترة الفيضان في مصر هي من أغسطس إلى أكتوبر، مشيرا إلى ان الفيضان في تلك السنة جاء مبشرا فقد كان أعلى من المعدلات السابقة لكن دون وجود خطر .





وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الري، أن هناك خططا للتعامل مع الفيضانات مهما كان حجمه.



