الري: الفيضان كان مبشرا هذا العام السنة .. فيديو

قال محمد السباعي المتحدث الرسمي لوزارة الري، إنه بالفعل تم حدوث سيول و فيضانات لكن بفضل التعامل السليم للوزارة مع السيول و الفيضانات لم تؤدي إلى أي مشكلة في مصر إطلاقا.
وأكد السباعي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حوار الخميس على قناة الحدث اليوم، أن فترة الفيضان في مصر هي من أغسطس إلى أكتوبر، مشيرا إلى ان الفيضان في تلك السنة جاء مبشرا فقد كان أعلى من المعدلات السابقة لكن دون وجود خطر .
وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الري، أن هناك خططا للتعامل مع الفيضانات مهما كان حجمه.
تجدر الإشارة إلى أن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لقطاع التخطيط وباقي أجهزة الوزارة تتابع خرائط الأمطار على منابع نهر النيل من بداية السنة المائية في شهر أغسطس وتقوم كافة أجهزة الوزارة بالمتابعة على مدار الساعة لحالة الفيضان والأمطار بمنابع النيل وايضا حجم المياه الواردة ووضع الخطط الموضوعة للتعامل معها
ووجه الدكتور عبد العاطي إلى أن اللجنة العليا لمتابعة إيراد النهر في حالة إنعقاد مستمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل الفيضان لهذا العام.