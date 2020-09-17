بعد مشروع الأهلي 2050.. محمد فضل الله : أنا أول من طرح تأسيس شركات في قطاع الرياضة
الخميس 17/سبتمبر/2020 - 10:19 م
الدكتور محمد فضل الله
علق الدكتور محمد فضل الله المستشار الإستراتيجي الرياضي الدولي
على إمكانية تحول الأندية المصرية الى شركات استثمارية وعدم الاعتماد على إعانات الدولة بعد مشروع الأهلي 2050.
قال الدكتور محمد فضل الله فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": انا أول من تحدث عن هذا الموضوع فى كتابى الرياضة 2050
وأن الأندية يجب أن تؤسس شركات مساهمة فى كافة القطاعات الرياضية سواء كانت قطاعات تتعلق بكرة القدم أو بالألعاب الرياضية الأخرى.
أضاف: هذا التحول المؤسسى فى ادارة الرياضة نهج عالمى فى كافة الدول المتقدمة رياضيا ولا توجد دول متقدمة رياضيا تنفق على المؤسسات الرياضية
المحترفة ويجب على تلك المؤسسات أن تعتمد على مقوماتها الاقتصادية وأن تضع من الافكار والمشروعات التجارية التى تحقق تدفقات مالية كبيرة.
شدد الدكتور محمد فضل الله على أنه كان بفضل الله أول من طرح هذا الأمر من خلال المقالات والكتاب الذى أصدره تحت عنوان الرياضة 2050 والذى تحدث فيه عن الأفكار الحديثة فى إدارة المؤسسات الرياضية.
يذكر أن مجلس إدارة النادي الأهلي ناقش رؤية مقدمة من محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء تحت عنوان نحو مستقبل الأهلي 2050 لمواكبة التغيرات السريعة في صناعة الرياضة على المستويين المحلي والدولي، في المجالات الإدارية والإنشائية والاستثمارية والتسويقية والخدمية وخلق روافد جديدة وكبيرة تضاعف الموارد المالية، وتسهم في استمرار حملة التطوير والبناء التي يشهدها النادي وفرقه الرياضية وقطاعاته المختلفة، بما يحقق طموحات أعضاء وجماهير الأهلي.
ومن المقرر تنفيذ الرؤية على مرحلتين وتتضمن الأولى منها ما يلي:
1- تأسيس شركة الأهلي لكرة القدم شركة مساهمة مصرية تستهدف إدارة وتنظيم رياضة كرة القدم الاحترافية وأعمال الأكاديميات، والمشاركة في مختلف الفاعليات والمنافسات، سواء كانت محلية أو قارية أو عالمية، وتسويق ما يرتبط بها من: «حقوق البث - حقوق الرعاية - السلع والمنتجات المرخصة - منتجات برامج التسويق التعاوني - الإعلانات والتصديق على المنتجات - انتقالات وإعارات اللاعبين - مبيعات الإعلام الجديد - البرامج الإعلامية المدفوعة للاعبين والأجهزة الفنية - الأكاديميات - المعسكرات - المباريات... إلخ)، وذلك وفقًا لأحكام القانون الوطني المنظم للرياضة لسنة 2017، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والنظام الأساسي للنادي.
2- تأسيس شركة استاد النادي الأهلي شركة مساهمة مصرية إنشاء وإدارة مدينة رياضية واستاد الأهلي، وما يلحق به من خدمات الطب الرياضي والاستثمار والتطوير العقاري والمراكز التجارية وخدمات التعليم، وذلك على الأراضي المملوكة للنادي الأهلي، ووفقًا لأحكام القانون الوطني المنظم للرياضة لسنة 2017، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والنظام الأساسي للنادي.
3- تأسيس شركة الأهلي للسياحة والخدمات شركة مساهمة مصرية تتولى تقديم خدمات السياحة والرحلات والسفر لكل من الفرق الرياضية واللاعبين والأعضاء والجماهير، وما يرتبط بها من خدمات إقامة ومعيشة... إلخ، وذلك وفقًا لأحكام القانون الوطني المنظم للرياضة لسنة 2017، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والنظام الأساسي للنادي.