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رياضة

بعد مشروع الأهلي 2050.. محمد فضل الله : أنا أول من طرح تأسيس شركات في قطاع الرياضة

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 10:19 م
الدكتور محمد فضل
الدكتور محمد فضل الله
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يسرى غازى
علق الدكتور محمد فضل الله المستشار الإستراتيجي الرياضي الدولي على إمكانية تحول الأندية المصرية الى شركات استثمارية وعدم الاعتماد على إعانات الدولة بعد مشروع الأهلي 2050.


قال الدكتور محمد فضل الله فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": انا أول من تحدث عن هذا الموضوع فى كتابى الرياضة 2050 وأن الأندية يجب أن تؤسس شركات مساهمة فى كافة القطاعات الرياضية سواء كانت قطاعات تتعلق بكرة القدم أو بالألعاب الرياضية الأخرى.


أضاف: هذا التحول المؤسسى فى ادارة الرياضة نهج عالمى فى كافة الدول المتقدمة رياضيا ولا توجد دول متقدمة رياضيا تنفق على المؤسسات الرياضية المحترفة ويجب على تلك المؤسسات أن تعتمد على مقوماتها الاقتصادية وأن تضع من الافكار والمشروعات التجارية التى تحقق تدفقات مالية كبيرة.


شدد الدكتور محمد فضل الله على أنه كان بفضل الله أول من طرح هذا الأمر من خلال المقالات والكتاب الذى أصدره تحت عنوان الرياضة 2050 والذى تحدث فيه عن الأفكار الحديثة فى إدارة المؤسسات الرياضية.


يذكر أن مجلس إدارة النادي الأهلي ناقش رؤية مقدمة من محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء تحت عنوان نحو مستقبل الأهلي 2050 لمواكبة التغيرات السريعة في صناعة الرياضة على المستويين المحلي والدولي، في المجالات الإدارية والإنشائية والاستثمارية والتسويقية والخدمية وخلق روافد جديدة وكبيرة تضاعف الموارد المالية، وتسهم في استمرار حملة التطوير والبناء التي يشهدها النادي وفرقه الرياضية وقطاعاته المختلفة، بما يحقق طموحات أعضاء وجماهير الأهلي.


ومن المقرر تنفيذ الرؤية على مرحلتين وتتضمن الأولى منها ما يلي:

1- تأسيس شركة الأهلي لكرة القدم شركة مساهمة مصرية  تستهدف إدارة وتنظيم رياضة كرة القدم الاحترافية وأعمال الأكاديميات، والمشاركة في مختلف الفاعليات والمنافسات، سواء كانت محلية أو قارية أو عالمية، وتسويق ما يرتبط بها من: «حقوق البث - حقوق الرعاية - السلع والمنتجات المرخصة - منتجات برامج التسويق التعاوني - الإعلانات والتصديق على المنتجات - انتقالات وإعارات اللاعبين - مبيعات الإعلام الجديد - البرامج الإعلامية المدفوعة للاعبين والأجهزة الفنية - الأكاديميات - المعسكرات - المباريات... إلخ)، وذلك وفقًا لأحكام القانون الوطني المنظم للرياضة لسنة 2017، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والنظام الأساسي للنادي.


2- تأسيس شركة استاد النادي الأهلي شركة مساهمة مصرية إنشاء وإدارة مدينة رياضية واستاد الأهلي، وما يلحق به من خدمات الطب الرياضي والاستثمار والتطوير العقاري والمراكز التجارية وخدمات التعليم، وذلك على الأراضي المملوكة للنادي الأهلي، ووفقًا لأحكام القانون الوطني المنظم للرياضة لسنة 2017، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والنظام الأساسي للنادي.


3- تأسيس شركة الأهلي للسياحة والخدمات شركة مساهمة مصرية تتولى تقديم خدمات السياحة والرحلات والسفر لكل من الفرق الرياضية واللاعبين والأعضاء والجماهير، وما يرتبط بها من خدمات إقامة ومعيشة... إلخ، وذلك وفقًا لأحكام القانون الوطني المنظم للرياضة لسنة 2017، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والنظام الأساسي للنادي.

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