حلمي النمنم: وعى المصريين أسقط الإخوان وحمى الدولة المصرية

قال الكاتب الصحفي حلمى النمنم، وزير الثقافة السابق، إن التعليم المشروع الأساسى فى الدولة المصرية منذ تولى الرئيس السيسى حكم البلاد، مؤكدا أن رئيس الجمهورية يولى هذا الملف شديد الحيوية كل الاهتمام.





وأضاف النمنم، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" الذى يقدمه الإعلامى خالد العوامى، عبر قناة الحدث اليوم، أن مصر تواجه حربا ضروس من أهل الشر منذ سنوات، مبينا: "أهل الشر هم جماعة الإخوان الإرهابية، وعملوا مع الإنجليز والاحتلال وتحالفوا مع كل الأعداء ضد الدولة على مر العصور".





وأوضح وزير الثقافة الأسبق، أنه كلما ازداد نجاح الدولة المصرية، ازدادت المؤامرات ضد مصر، مؤكدا أن هدف الإخوان التدمير وإسقاط الدولة بالكامل، متابعا: "وعى المصريين هو الذى تحرك فى ثورة 30 يونيو، وأسقط مشروع الإخوان لتدمير مصر وكل الدول العربية".









وأشار إلى أن الدولة العثمانية الجديدة تريد اقتلاع المنطقة العربية وإعادتها إلى الوراء، مردفا: "عندما حكم الإخوان مصر رأينا الطوابير فى كل مكان بسبب الأزمات التى صنعوها، وعندما رحلوا عن الحكم اختفى كل ذلك، ولن يبتلع المصريون طعم الإخوان مرة أخرى".









وتابع الوزير السابق: "حائط الصد الحقيقى تجاه عمليات التشكيك والحرب التى تشن على الدولة المصرية، هو وعى الشعب المصرى وانتباهه لكل هذه المحاولات، وهذا الشعب الذى يعانى منذ تطبيق البرنامج الاقتصادى للنهوض بالدولة، يعى تماما محاولات الإخوان الإرهابيين ضد مصر".