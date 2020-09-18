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محافظات

جنة على أرض الفيروز .. التجمعات التنموية بسيناء بداية على طريق تنمية المناطق البدوية

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 07:01 ص
التجمعات التنموية
التجمعات التنموية بسيناء بداية علي طريق التنمية
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احمد صالح
تعتبر التجمعات التنموية والزراعية ، بمحافظةشمال سيناء ،خطوة على طريق تنمية المناطق البدوية، و بداية لعمليات التوطين لجذب السكان من مختلف محافظات الجمهورية ، حيث يستفيد المنتفع بمزرعة ومنزل لكى منتفع لتحقيق الاستقرار الأسر .


وأوضح اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه المحافظ ، أن مشروع التجمعات التنموية يستهدف إنشاء  18 تجمعا سكنيا وزراعيا بمناطق الحسنة ونخل وبئر العبد .


حيث يضم كل تجمع مسجد ومدرسة تعليم أساسي ووحدة صحية وساحة رياضية ومجمع تجارى وأراضي، لاستصلاح واستزراع مساحة واسعة واستغلال الطاقات البشرية في أغراض التنمية وإتاحة فرص عمل للشباب في سيناء.


وقال اللواء شوشة، إن سياسة إنشاء التجمعات التنموية ، تقوم على توفير حياة كريمة لأهالي سيناء، من خلال توافر فيها كافة الخدمات والاحتياجات الأساسية، وتوفير مياه الشرب النظيفة واستصلاح الأراضي الزراعية، والاهتمام بالخدمات التعليمية بما يعمل على تحسين حياة المواطنين.


وقال، إن المحافظة تستهدف تحقيق التنمية الزراعية بمنطقة وسط سيناء  الحسنة ونخل، من خلال  هذه التجمعات ، خاصة و ان المستهدف زراعة ما يقرب من 1000 فدان من محصول الزيتون وبعض المحاصيل الأخرى المختلفة التي تحقق الاكتفاء الذاتي لسكان هذه التجمعات. 

وقال هناك مشروعات على مساحة 10 آلاف فدان تشمل صوبة زراعية، وهى منحة من الصناديق العربية تخصص لأبناء سيناء , ويخصص جزء منها لأبناء الوادي.


وقال المهندس ناجي إبراهيم رءيس منطقة تعمير شمال سيناء ، أنه تم الانتهاء أيضا من إنشاء 13 تجمعا زراعيا ضمن مشروعات التنمية المتكاملة بمناطق نخل بواقع ٨ تجمعات هي :

" الكونتلا 2- الكونتلا 3- الكونتلا 4- والكونتلا 5 _ وصدر الحيطان- الرواق- الهرابة- النثيلة"، إلى جانب 4 تجمعات فى مركز الحسنة، وهى فى مناطق: "الجفجافة- بئر بدا - الميت مثنى- أبو المراحيل، علاوة على تجمع أم الخرز بمركز بئر العبد"، لافتا إلى أن كل تجمع يشتمل على صوب بلاستيكية وزراعات مكشوفة ونخيل ومزارع أغنام وفاكهة ومزارع سمكية.

وقال إن المحافظة تستهدف تحقيق التنمية الزراعية بمنطقة وسط سيناء  الحسنة ونخل، من خلال  هذه التجمعات، خاصة وأن المستهدف زراعة ما يقرب من 1000 فدان من محصول الزيتون وبعض المحاصيل الأخرى المختلفة التي تحقق الاكتفاء الذاتي لسكان هذه التجمعات.
جنة على أرض الفيروز .. التجمعات التنموية بسيناء بداية على طريق تنمية المناطق البدوية
جنة على أرض الفيروز .. التجمعات التنموية بسيناء بداية على طريق تنمية المناطق البدوية
جنة على أرض الفيروز .. التجمعات التنموية بسيناء بداية على طريق تنمية المناطق البدوية
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