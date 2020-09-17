الخرباوي: الإخوان استخدمت الشباب كوقود للمعركة ضد الدولة وتبرأت منهم.. فيديو

أكد الكاتب والمفكر الإسلامي ثروت الخرباوي أن عددا كبيرا من الإخوان بالخارج حصلوا على الجنسية التركية وهم القيادات، أما الشباب الذين لعبوا بعقولهم باسم الدين هم "ضائعين ومشتتين وانضحك عليهم".





وأضاف الخرباوي خلال لقاء له لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أن تلك القيادات يردون على هؤلاء الشباب بعد ان استخدموهم كوقود للمعركة، قائلا: "احنا قولنالكوا تدخلوا الاخوان".





وتابع الكاتب والمفكر الإسلامي أن ما بين من 35 إلى 40 ألف من الإخوان في تركيا، أسسوا جمعية خيرية هناك لجمع التبرعات والتي قدرت بالملايين.





وأشار الخرباوي إلى أننا أمام معركة أمام عدو غدار يريد هدم الدولة المصرية.



