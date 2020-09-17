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أخبار العالم

النواب الأمريكي يدين العنصرية ضد الأمريكيين الآسيويين بسبب كورونا

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 10:22 م
على صالح
قالت عضوة الكونجرس الأمريكي جريس مينج اليوم الخميس إن قرارا لمجلس النواب الأمريكي تمت الموافقة عليه في تصويت 243-164 صوتا يستهدف التهديدات والهجمات ضد الأمريكيين الآسيويين المستوحاة من أصل فيروس كورونا الجديد في مدينة ووهان الصينية.

وأضافت منج، في بيان صحفي، اليوم "عندما تم الإبلاغ عن أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، كنت قد نصحت الجمهور بعدم إفراد أو تصنيف المجتمع الأمريكي الآسيوي، لكن لسوء الحظ، لم توقف تلك الجهود أعمال الجهل والتعصب من تربية رؤوسهم القبيحة، حان الوقت لإنهاء هذه الهستيريا والتمييز".

ويدعو نص القرار سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية والولائية والمحلية إلى التحقيق في جميع التقارير الموثوقة عن جرائم الكراهية ضد الأمريكيين الآسيويين ومحاكمة المسؤولين عنها.

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وفي إعلانها عن التصويت، انتقدت منج بشكل خاص القادة الجمهوريين - نقلاً عن الرئيس دونالد ترامب وزعيم الأقلية في مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي بالاسم - لاستخدام مصطلحات مثل `` الفيروس الصيني '' و `` فيروس ووهان '' لوصف مرض فيروس كورونا الجديد.

هذه أكثر من مجرد كلمات بغيضة وغير مسؤولة. 

ولقد أدت هذه اللغة إلى زيادة التهديدات والهجمات ضد أولئك المنحدرين من أصول آسيوية ، ولا يزال العديد من الأمريكيين الآسيويين يعيشون في خوف.

وتم تقديم القرار بمشاركة 157 راعياً وحظي بدعم أكثر من 500 منظمة ، وفقًا لما ذكره منج.

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