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توك شو

هل يعتذر الرجل للمرأة إذا أخطأ؟.. مشادة بين الضيوف على الهواء بسبب سؤال ..فيديو

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 10:17 م
مشادة بين الضيوف
مشادة بين الضيوف على الهواء
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قسم التوك شو
نشبت مشادة كلامية بين أمير نصيف المتخصص في شؤون الأسرة وأحد الضيوف بسبب الخلاف بين الزوج والزوجة ومن يجب ان يبادر بالصلح.

وقال أمير نصيف المتخصص في شؤون الأسرة، إن الرجل عندما يعتذر لزوجته بيقوم بذلك العمل و هو مكسور الكرامة، قائلا "الرجل لما يعتذر للأسرة يبقي بييجي على كرامته".

وأكد نصيف خلال لقاء ببرنامج "خط أحمر" على قناة "الحدث اليوم"، أن المرأة هي عمود أساسي في المجتمع على مر العصور و دورها محوري في المجتمع لكن لا يحق لها التعدي على كرامة الرجل مهما كانت و أن العرف المتبع يعتبر قانونا يجب الجميع الإلتزام به.

ومن جانبها اعترضت إحدى السيدات في البرنامج علي كلام المتخصص في شؤون الأسرة، مشددة على أن المرأة حصلت على حريتها بفضل نضالها عبر الزمن و أن الأعراف تتغير و ليست دائما صالحة و علي الرجل الاعتذار للمرأة إذا أخطأ.

وتابعت : «يعني الاعتذار هو اللي هيجي على كرامة حضرتك، والرجل لابد ان يبادر بالصلح».
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