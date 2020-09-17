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رياضة

مدحت البلتاجي مستشارا عاما لبطولة العالم لكرة اليد

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 10:40 م
مدحت البلتاجي مستشارا
مدحت البلتاجي مستشارا عاما لبطولة العالم لكرة اليد
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عبدالله هشام
وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تكليف مدحت البلتاجي نائب أول رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، للعمل مستشارا عاما لبطولة العالم التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير 2021، بمشاركة 32 منتخبا لأول مرة في تاريخ بطولات العالم لكرة اليد، بناء على طلب اللجنة المنظمة.

وقال حسين لبيب مدير بطولة العالم، إن الاستعانة بالبلتاجي في منصب المستشار العام جاءت نتيجة لخبراته الواسعة في البطولات القارية والدولية، حيث سبق له المشاركة في العديد من بطولات العالم لكرة اليد وكذلك الدورات الأولمبية.

وأضاف لبيب: "اللجنة المنظمة ثقتها كبيرة في البلتاجي فهو ليس بغريب على كرة اليد، كونه ابن من أبنائها، وكان له دور بارز في تنظيم بطولات كبرى من قبل، إضافة إلى خبراته الكبيرة لسنوات عديدة في لجان الاتحاد الدولي لكرة اليد، مؤكدا أن البلتاجي رحب على الفور بالتواجد ضمن منظومة عمل البطولة ليقدم مجهوداته في سبيل نجاح بطولة مصر".

وبدأ مدحت البلتاجي مهام عمله الأحد الماضي، بتواجده مع اللجنة المنظمة في الاجتماع الأسبوعي مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في مقر الوزارة، ويتواجد بصفة مستمرة في مقر عمل اللجنة المنظمة لمتابعة مهام العمل.

جدير بالذكر أن مدحت البلتاجي كان قد تولى من قبل رئاسة المجلس القومي للرياضة، ومديرا تنفيذيا سابقا للمجلس القومي للرياضة، وعمل لفترات طويلة ضمن لجان الاتحاد الدولي لكرة اليد، ويتولى حاليا منصب نائب أول رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد.
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