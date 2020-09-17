دبحت لها القطة وضحكت.. أحمد العوضي يكشف تفاصيل أول لقاء مع ياسمين عبد العزيز

كشف الفنان أحمد العوضي ، تفاصيل زواجه من الفنانة ياسمين عبد العزيز.









وقال أحمد العوضي في حواره مساء اليوم مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة " سي بي سي"، :" في البداية ترشحت لمسلسل لآخر نفس مع ياسمين عبد العزيز وكان نفسي اشتغل معاها".





وتابع أحمد العوضي :" في اول مرة قابلتها حطت ايدها على كتفي، وقالتي كلمة ورديت عليها ودبحت لها القطة".





وأكمل احمد العوضي:" في يوم روحت البروفا ودخلت لقيت المخرج قاعد ودخلت ياسمين عبد العزيز وسلمت عليها وقالت له معيش نسخة من السيناريو".





ولفت أحمد العوضي:" فضلت أتكلم معاها كتير ولاقيتها ضحكت يعني قلبها مال وبدأت العلاقة بيننا ".