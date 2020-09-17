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توك شو

دبحت لها القطة وضحكت.. أحمد العوضي يكشف تفاصيل أول لقاء مع ياسمين عبد العزيز

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 10:38 م
احمد العوضي
احمد العوضي
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هاني حسين
كشف الفنان أحمد العوضي، تفاصيل زواجه من الفنانة ياسمين عبد العزيز.


وقال أحمد العوضي في حواره مساء اليوم مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة " سي بي سي"، :"  في البداية ترشحت لمسلسل لآخر نفس مع ياسمين عبد العزيز  وكان نفسي اشتغل معاها".

 
 وتابع أحمد العوضي :"  في اول مرة قابلتها حطت ايدها على كتفي، وقالتي كلمة ورديت عليها ودبحت لها القطة".

 وأكمل احمد العوضي:"  في يوم روحت البروفا ودخلت لقيت المخرج قاعد ودخلت ياسمين عبد العزيز وسلمت عليها وقالت له معيش نسخة من السيناريو".

 ولفت أحمد العوضي:"  فضلت أتكلم معاها كتير ولاقيتها ضحكت يعني قلبها مال وبدأت العلاقة بيننا ".
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