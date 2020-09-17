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وزيرة التضامن تتكفل بحالة عم حسن فنان الشارع.. فيديو

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 10:33 م
حسن الإسكندراني،
حسن الإسكندراني، فنان الشارع
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اسراء صبري
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه فيما يخص حالة "عم حسن" التي تم عرضها من قبل، فإن سنه تسمح له بالحصول على معاش تكافل وكرامة، موضحة أنه جار عمل دراسة لحالته الاجتماعية والاقتصادية من خلال وصف المنزل وظروفه.


وأضافت القباج خلال حوارها ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، إنها فخوره بما يقوم به عم حسن من عمل، ولكن وفقا لكبر سنه فهو يحتاج إلى دعم، معقبة : سيتم التأكد من حصوله على تموين بالإضافة إلى معرفة ما إذا كان يحصل على دواء أم لا من أجل توفيره.


وتابعت وزير التضامن الاجتماعي: لاحظت اثناء عرض الفيديو أن منزل عم حسن به إجزاء متهالكة ولهذا سيتم التواصل مع إسكان كريم من أجل تكافل عائلة "عم حسن"، معقبة: "أي حد في ظروف عم حسن الوزارة ترحب به ولو مجاش بنفسه إحنا هندور عليه".


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