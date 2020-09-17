التقديم في مرحلة الدراسات العليا بجامعة الأزهر.. الشروط والطريقة

تواصل كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر، تلقى طلبات الإلتحاق بها للعام الجامعي الجديد 2020-2021 في قطاعات اللغة العربية، والشريعة والقانون، وأصول الدين.





وسمحت كلية الدراسات العليا لأول مرة بالإلتحاق عن طريق التقديم الكترونيا، حتى يوم الخميس الموافق 15/10/2020.





وحددت الكلية مجموعة من الشروط يجب توافرها في المتقدمين، وهي:

1- الحصول على تقدير عام جيد على الأقل وتقدير جيد فى مواد التخصص.





كيفية حساب نسبة مواد التخصص:

إذا كانت مواد التخصص على أربع سنوات تجمع الدرجات الحاصل عليها الطالب فى مواد التخصص وتقسم على 4، أما اذا كانت المواد فى ثلاث سنوات فتجمع درجاتها وتقسم على 3، وإذا كانت فى سنتين فتجمع درجاتها وتقسم على 2، وإذا كانت فى سنة واحدة فتبقى الدرجة على حالها.





ويتاح التقديم الكترونيا من هنا ويرجى اتباع الخطوات والتقديم عبر جهاز الكمبيوتر وليس من الهاتف المحمول.





* يتم الضغط على أيقونة إنشاء حساب، مع ضرورة أن يمتلك المتقدم بريد الكتروني حتى يتمكن من تلقى رسالة تأكيد التسجيل من موقع التسجيل الإلكترونى عبر البريد الخاص به.





* عند اختيار كلمة السر يجب أن تحتوي على أحرف كبيرة وصغيرة وأرقام ورموز ولاتقل عن سته أحرف حتى يمكن قبولها.





* كما يجب ملء البيانات كاملة وصحيحة على صفحة التسجيل.





* يتم فتح الرسالة التى وصلت على الريد الخاص بالمتقدم ثم الضغط على يرجى تأكيد حسابك من هنا.





* سوف يتم نقل المتقدم إلى صفحة خاصة به على موقع كلية الدراسات العليا ثم يختار تقديم طلب جديد.





* على المتقدم تحميل ملفات (نموذج التقديم والإقرارات المرفقة) على جهازه الخاص لتجهيزها وإعادة رفعها عند تقديم طلب الإلتحاق.





* يقوم الطالب بتعبئة طلب التقديم وإعادة تحميله مرة أخرى على الموقع.





* كما يقوم برفع المستندات المطلوبة على هيئة صور على الموقع (صورة من شهادة التخرج- تقديرات ودرجات الأربع سنوات-الموقف من التجنيد- خطاب موافقة جهة العمل على التسجيل) وتأكد من إعادة رفع الملفات جملة واحدة قبل أن تضغط تسجيل حتى تتمكن من إتمام عملية التسجيل بنجاح.





* على المتقدم الاحتفاظ برقم الطلب الذى يظهر له ويتأكد أنه أتم التسجيل بنجاح.