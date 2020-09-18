برلمانى: مجلس النواب الحالى تعرض للظلم

قال النائب فوزى فتى ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إن مجلس النواب الحالى تعرض للظلم ، على الرغم من إصداره عددا هائلا من التشريعات الضخمة التى تعمل لصالح المواطن المصرى.
وأشار فتى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن التشريعات التى أصدرها البرلمان الحالى ساهمت فى بناء الدولة المصرية فى كافة المجالات.
كان الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أعلن يوم الاثنين الموافق 24 أغسطس الماضي فض دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب.
ووافق المجلس على (233) مشروع قانون قدمت من الحكومة وعشر أعضاء بإجمالى عدد مواد بلغ (2490) مادة كان إقرارها ضرورة لإحداث نقلة نوعية في كافة المجالات، خلال دور الانعقاد الخامس.
وفي مجال طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، بلغ عدد طلبات الإحاطة في هذا الدور نحو (4064) طلبًا، تم الرد على جزء منها شفاهة بالجلسة العامة والباقى تم الرد عليه كتابيا، كما تدارست اللجان النوعية نحو (1530) طلب إحاطة كما نظر المجلس عددا من البيانات العاجلة بلغت نحو (156) بيانًا عاجلًا في شتى المجالات.
وفي مجال الأسئلة أوضح التقرير أنه تم توجيه نحو (646) سؤالا، أجابت الحكومة عن بعضها، بالجلسة العامة وتم الرد كتابيا من جانب الحكومة على أغلب الأسئلة المتبقية.
وفي مجال المناقشة العامة بلغ عدد طلبات المناقشة العامة التى ناقشها المجلس هذا الدور (92) طلبا.