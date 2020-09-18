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برلمان

برلمانى: مجلس النواب الحالى تعرض للظلم

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 03:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصى
قال النائب فوزى فتى ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إن مجلس النواب الحالى تعرض للظلم ، على الرغم من إصداره عددا هائلا من التشريعات الضخمة التى تعمل لصالح المواطن المصرى.

وأشار فتى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن التشريعات التى أصدرها البرلمان الحالى ساهمت فى بناء الدولة المصرية فى كافة المجالات.

كان الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أعلن يوم الاثنين الموافق 24 أغسطس الماضي فض دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب.

ووافق المجلس على (233) مشروع قانون قدمت من الحكومة وعشر أعضاء بإجمالى عدد مواد بلغ (2490) مادة كان إقرارها ضرورة لإحداث نقلة نوعية في كافة المجالات، خلال دور الانعقاد الخامس.

وفي مجال طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، بلغ عدد طلبات الإحاطة في هذا الدور نحو (4064) طلبًا، تم الرد على جزء منها شفاهة بالجلسة العامة والباقى تم الرد عليه كتابيا، كما تدارست اللجان النوعية نحو (1530) طلب إحاطة كما نظر المجلس عددا من البيانات العاجلة بلغت نحو (156) بيانًا عاجلًا في شتى المجالات.

وفي مجال الأسئلة أوضح التقرير أنه تم توجيه نحو (646) سؤالا، أجابت الحكومة عن بعضها، بالجلسة العامة وتم الرد كتابيا من جانب الحكومة على أغلب الأسئلة المتبقية.

وفي مجال المناقشة العامة بلغ عدد طلبات المناقشة العامة التى ناقشها المجلس هذا الدور (92) طلبا.
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