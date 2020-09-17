شروط اختيار ضباط ومقاتلي قوات حرس الحدود.. وسجن وغرامة حال تكرار الهجرة غير الشرعية

كيفية اختيار ضباط ومقاتلي حرس الحدود، مؤكدا أن ا لقوات تحرص على انتقاء أفراد حرس الحدود، وذلك طبقا لشروط وقواعد خاصة، و يجب أن يجتاز الفرد اختبارت الصبر وقوة التحمل والثبات الإنفعالي وقوة الشخصية. شرح اللواء أيمن شحاتة، قائد قوات حرس الحدود ، عن





وكشف قائد قوات حرس الحدود كيفية البحث والتفتيش على النباتات المخدرة، و يتم مكافحة المخدرات من خلال البحث والتفتيش والقضاء على الزراعات المخدرة، بالإضافة إلى ضبط المخدرات على الحدود الخارجية للدولة، جب أن تدرس دورة النمو الخاصة بالنباتات والزراعات المخدرة، حيث يتم زراعة نبات "الخشخاش" مرة واحدة في العام والحصاد في النصف الثاني من شهر 2 والنصف الأول من شهر 3. يتم مكافحة المخدرات من خلال البحث والتفتيش والقضاء على الزراعات المخدرة، بالإضافة إلى ضبط المخدرات على الحدود الخارجية للدولة، جب أن تدرس دورة النمو الخاصة بالنباتات والزراعات المخدرة، حيث يتم زراعة نبات "الخشخاش" مرة واحدة في العام والحصاد في النصف الثاني من شهر 2 والنصف الأول من شهر 3.





وأكد أن خلال عام 2019 استطاعت القوات المسلحة في السيطرة على الهجرة الغير شرعية، حيث تم إلقاء القبض على ما يقارب من 30 ألف و928 مهاجرا غير شرعي، معقبا: المهاجر غير الشرعي يعتبر مجنيا عليه وفقا للقانون وفي خلال أيام بيتم إطلاق سراحه، مشيرا إلى أن قوات حرس الحدود تنقذ 11 تركيا من الغرق وتقدم الرعاية.



تعرف على شروط اختيار ضباط ومقاتلي قوات حرس الحدود..فيديو

قال اللواء أيمن شحاتة، قائد قوات حرس الحدود ، إن القوات تحرص على انتقاء أفراد حرس الحدود، وذلك طبقا لشروط وقواعد خاصة، أولها أن يكون الفرد لديه الرغبة في الخدمة في قوات حرس الحدود ، ويجب أن يجتاز الفرد اختبارت الصبر وقوة التحمل والثبات الإنفعالي وقوة الشخصية.

شحاتة ، أنه يجب أن يجتاز الاختبارات النفسية والبدنية والطبية المؤهلة لذلك، معقبا: يتم البدء باختيار الضباط من خلال الكلية الحربية، حيث يتم إلقاء محاضرة عليهم لإطلاعهم على طبيعة عملهم والسلاح الخاص بهم. وأضاف

قائد قوات حرس الحدود : يتم اختيار الطلاب بعد إجراء الكشف الطبي والنفسي عليهم، ثم اختيار العدد المخصص لجناح حرس الحدود، ومن ثم بيتم تدريبهم في جناح حرس الحدود، وتضم الفصول التعليمية لتدريبهم المهني في قطاع حرس الحدود، وذلك لتأهيله للعمل بأرض الواقع. وأكمل

وأضاف: يتم التخطيط لتنفيذ تدريب خارجي لطلبة جناح حرس الحدود على الجهات الاستراتيجية المختلفة في الوحدات المختلفة في كافة الجهات، ولمدة أسبوعين.





السجن عامًا في تكرار الهجرة غير المشروعة و10 آلاف جنيه غرامة|تفاصيل

قال اللواء أيمن شحاتة، قائد قوات حرس الحدود، إن قوات حرس الحدود مسئولة عن تأمين الحدود وسواحل مصر بالكامل بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وأجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة، حيث بيتم تأمين ما يقارب من 5585 كيلو مترا.

وأضاف أن قوات حرس الحدود تنقسم عملياتها من حيث الطبيعة إلى مهام ذات طابع عملياتي تحدد مسئوليتها القيادة العامة للقوات المسلحة ومهام ذات طابع قانوني يحدد مسئوليتها القوانين والقرارات التي تصدر من السلطات المختصة سواء عسكرية أو مدنية.

وتابع قائد قوات حرس الحدود: المهرب والإرهابي وجهان لعملة واحدة، فكلا منهما يكتسب من الآخر، معقبا: عندما تم فرض السيطرة على السواحل بداية من عام 2016، بالإضافة إلى مجابهة الهجرة الشرعية من المنبع بدأت الهجرة تزداد من الجهة الغربية عن طريق السلوم.

وأضاف أنه خلال عام 2019 استطاعت القوات المسلحة في السيطرة على الهجرة الغير شرعية، حيث تم إلقاء القبض على ما يقارب من 30 ألف و928 مهاجرا غير شرعي، معقبا: المهاجر غير الشرعي يعتبر مجنيا عليه وفقا للقانون وفي خلال أيام بيتم إطلاق سراحه.

وفي حالة تكرار الهجرة غير الشرعية بيطبق عليه القانون وسجنه عاما وتغريمه 10 آلاف جنيه.





قوات حرس الحدود: البحث عن المخدرات يبدأ بدراسة دورة نمو النباتات|فيديو

قال اللواء أيمن شحاتة، قائد قوات حرس الحدود، إنه يتم مكافحة المخدرات من خلال البحث والتفتيش والقضاء على الزراعات المخدرة، بالإضافة إلى ضبط المخدرات على الحدود الخارجية للدولة، مؤكدا أن القوات تكافح المخدرات داخليا من على محور قناة السويس، والتي تتخذ مسار التهريب من الشرق إلى الغرب.

وفيما يخص عمليات البحث والتفتيش والقضاء على الزراعات المخدرة، أوضح أن قوات الحرس يجب أن تدرس دورة النمو الخاصة بالنباتات والزراعات المخدرة، حيث يتم زراعة نبات "الخشخاش" مرة واحدة في العام والحصاد في النصف الثاني من شهر 2 والنصف الأول من شهر 3.

وتابع: يتم زراعة نبات " البانجو" 4 مرات في العام، وبناء على دورات النمو بيتم تخطيط دوريات للبحث والقضاء على النباتات المخدرة، معقبا: تنفيذ تلك الخطط منفردة عن طريق قوات حرس الحدود فقط، أو بالتعاون مع قوات مكافحة المخدرات بالشرطة المدنية.

وأشار إلى أنه منذ عام 2019 وحتى الآن تم إزالة 1213 فدان من نبات الخشخاش، و353 فدانا من نبات البانجو، بالإضافة إلى 11 فدانا من نبات "الهيدرو"، متابعا أنه تم حرق مايقارب من 77 طن بانجو جاف اثناء الإزالة بالمناطق المحيطة بالزراعات.





قوات حرس الحدود تنقذ 11 تركيا من الغرق وتقدم الرعاية .. فيديو

قال اللواء أيمن شحاتة، قائد قوات حرس الحدود، إنه خلال الفترة الأخيرة شاركت القوات في دورية بحث وإنقاذ بحري.

وتابع "شحاتة "، أن القوات استطاعت إنقاذ 11 فرد تركي، بعد غرق لنش الصيد الخاص بهم على الحدود المصرية، متابعا : قمنا بإنقاذهم وتقديم الرعاية الطبية لهم.. الـ 11 فردا بقوا في حماية القوات حتى تم التواصل مع الجهات المختصة وتسليمهم.





السجن عامًا في تكرار الهجرة غير المشروعة و10 آلاف جنيه غرامة|تفاصيل

قال اللواء أيمن شحاتة، قائد قوات حرس الحدود، إن قوات حرس الحدود مسئولة عن تأمين الحدود وسواحل مصر بالكامل بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وأجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة، حيث بيتم تأمين ما يقارب من 5585 كيلو مترا.

وتابع أن قوات حرس الحدود تنقسم عملياتها من حيث الطبيعة إلى مهام ذات طابع عملياتي تحدد مسئوليتها القيادة العامة للقوات المسلحة ومهام ذات طابع قانوني يحدد مسئوليتها القوانين والقرارات التي تصدر من السلطات المختصة سواء عسكرية أو مدنية.

وأكمل قائد قوات حرس الحدود: المهرب والإرهابي وجهان لعملة واحدة، فكلا منهما يكتسب من الأخر، معقبا: عندما تم فرض السيطرة على السواحل بداية من عام 2016، بالإضافة إلى مجابهة الهجرة الشرعية من المنبع بدأت الهجرة تزداد من الجهة الغربية عن طريق السلوم.





اكتشفنا 33 نفقا بالاتجاه الشمالي الشرقي.. قائد قوات حرس الحدود: نمتلك عناصر مخابرات محترفة