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رياضة

بعد مرور 20 عاما على اللقب.. هاشتاج #الأهلي نادي القرن يتصدر تويتر

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 11:51 م
الأهلي
الأهلي
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #نادي_القرن بعد إعلان الأهلي إقامة احتفالية بمناسبة مرور 20 عاما على تتويج الأهلي بلقب القرن الأفريقي.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏مساؤكم نادي القرن الأفريقي .. صاحب الشعبية الأعظم من المحيط إلى الخليج ‎#الأهلي" و "‏الاهلي فوق الجميع ....الاهلي نادي القرن".

وقال آخرون "‏لما تبقي مخلص الدوري بدري وفاضي وبتحتفل بمرور ٢٠ سنه ع نادي القرن" و "‏الأهلي ينظم إحتفالية كبرى برعاية بريزنتيشن بمناسبة مرور ٢٠ سنة على التتويج بلقب نادي القرن ويقرر إنشاء ثلاث شركات مساهمة شركة الأهلي لكرة القدم شركة إستاد الأهلي لإنشاء وإدارة مدينة رياضية واستاد النادي شركة الأهلي للسياحة والخدمات إنشروا الإيجابيات".



وأضاف آخرون" ‏اقترح اننا نحتفل بالذكرى السنوية لحصول النادى الاهلى على لقب نادى القرن فى افريقيا وكمان نحتفل بذكرى تأسيس النادى سنويا" و" ‏الحمدلله علي نعمة نادي القرن".
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