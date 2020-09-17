بعد انتحار فنانة كورية شهيرة| أشهر قصص انتحار الفنانين عالميًا









ونرصد لكم فى التقرير التالى ابرز الفنانين الذين لجاؤا الى الانتحار المفاجئ









روبن ويليامز





وجد الفنان العبقرى العالمى روبن ويليامز معلقا فى منزله بكاليفورنيا، وأكد الأطباء أنه كان يعانى من مرض بالعقل أدى إلى خلل فى الأعصاب مما جعله يشنق نفسه فى منزله، وذلك بعد وفاة شريكة عمره المفاجئ الذى لم يتحمله





مارلين مونرو

توفت النجمة العالمية مارلين مونرو عن عمر يناهز 36 عاما، وبعد أن أصبحت أيقونة للجمال التاريخى ووصلت إلى أمجاد تاريخية بالفن، لم تستطع تحمل كل هذا المجد والضغوطات النفسية لتبقى على نفس النهج مما جعلها تأخذ جرعة زائدة من أدوية مضادة للاكتئاب والذى أودى بحياتها على الفور.

سوشانت سينج

عثرت شرطة مومباي على الممثل سوشانت سينج راجبوت (Sushant Singh Rajput ) البالغ من العمر 34 عاما مشنوقا داخل شقته في مومباي، فيما تجرى الشرطة تحقيقا موسعا حول الحادث، وفقا لما ذكرته وكالة " بريس تراست أوف إنديا".



جونى لويس

بعد وصوله للشهرة الواسعة خاصة بعد فيلم Aliens vs Predators انتحر الفنان الشاب جونى لويس بعد فترة اكتئاب طويلة جعلته مدمنا وقاتلا وهو كان صديق النجمة كاتى بيرى والتى تركته بمفرده بسبب سلوكياته المخالفة للقانون.









طارد الاكتئاب عددا كبيرا من نجوم الفن حول العالم مما ادى الى انتحار الكثير منهم بشكل مفاجئ رغم وصولها الى نجاحات كثيرة وكان اخر هؤلاء الفنانين الفنانة الكورية أوه إن هي والتى تبلغ من العمر 36 عاما في ظروف غامضة، بعد أن عُثر عليها مفارقة للحياة في شقتها، ورجحت الشكوك الأولية إلى انتحارها.