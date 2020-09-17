بشرى سارة.. التضامن الاجتماعي: ندرس عودة الحضانات بنسبة 100% قريبا.. فيديو

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الرئيس السيسي وجه سابقا بتسهيل التراخيص الخاصة بالحضانات، وذلك لاهتمامه الشديد بالطفولة، متابعة: هناك لجنة بين وزارة التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية ووزارة الداخلية والصحة من أجل تسهيل الأمور الخاصة بالتراخيص أو الخدمات الخاصة بالحضانات.
وأكملت "القباج" خلال حوارها ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، إن نسبة الـ 75% أو الـ80% من الاشغالات ستعمل على عودة الكثير من الحضانات للعمل، مشيرة إلى أن البديل الآخر للحضانات هو تنظيمات الجيران والمجتمعات الأهلية مع بعضهم البعض، حيث يكون عدد الأطفال أقل من الحضانات.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، في حالة تحسن الوضع سيتم التساهل مع الحضانات أكثر وتيسير الأمور حتى الوصول إلى نسبة 100% مع تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بـ كورونا.
وفيما يخص برنامج تكافل وكرامة، أوضحت أن أعداد المواطنين في برنامج تكافل وكرامة مازال مستمرا، مشيرة إلى أن عدد متقدمى تكافل وكرامة وصل إلى 3.3 مليون، ويتبقى فقط 300 ألف أسرة من الضمان الاجتماعي القديم، لذا من المتوقع أن يصل عدد متقدمي تكافل وكرامة إلى 3.6مليون وذلك مع نهاية العام الجاري.
وأكملت "القباج" خلال حوارها ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، إن نسبة الـ 75% أو الـ80% من الاشغالات ستعمل على عودة الكثير من الحضانات للعمل، مشيرة إلى أن البديل الآخر للحضانات هو تنظيمات الجيران والمجتمعات الأهلية مع بعضهم البعض، حيث يكون عدد الأطفال أقل من الحضانات.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، في حالة تحسن الوضع سيتم التساهل مع الحضانات أكثر وتيسير الأمور حتى الوصول إلى نسبة 100% مع تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بـ كورونا.
وفيما يخص برنامج تكافل وكرامة، أوضحت أن أعداد المواطنين في برنامج تكافل وكرامة مازال مستمرا، مشيرة إلى أن عدد متقدمى تكافل وكرامة وصل إلى 3.3 مليون، ويتبقى فقط 300 ألف أسرة من الضمان الاجتماعي القديم، لذا من المتوقع أن يصل عدد متقدمي تكافل وكرامة إلى 3.6مليون وذلك مع نهاية العام الجاري.