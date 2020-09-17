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متحدث القاهرة: نسبة التصالح وصلت 55 % وستصل لـ 80 %

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 11:10 م
مخالفات البناء
مخالفات البناء
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عادل نصار
قال اللواء إبراهيم عوض المتحدث باسم محافظة القاهرة، إن عمليات التصالح وبعد الاستغاثات من الزحام الشديد تم إنشاء أكثر من مركز لاستقبال المواطنين في كل حى وتوفير أكثر من منفذ للخزينة لاستقبال الرسوم ونفتح حتى الساعة الثامنة بالأحياء.

وأضاف "عوض"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، أن المحافظ نفسه يمر يوميا أمس مر على عين شمس واليوم في مدينة نصر، وتم إنشاء مظلات للمواطنين قبل دخول المراكز ونمر على المراكز للتأكد من وجود رؤساء الأحياء لتذليل العقبات التي تواجه المواطنين.

واستكمل "عوض"، :"وصلنا في القاهرة إلى 55 % من نسب التصالح حتى الآن وفى تزايد والطلب على مستوى المحافظة من 5 إلى 6 آلاف طلب في اليوم، وخلال الأيام القادمة نصل إلى 80 % من نسب التصالح".
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