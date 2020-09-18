شبين عايزه شيرين| أهالي شبين القناطر يدعمون شيرين بركات

دشن عدد كبير من المواطنين خاصة السيدات بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية هاشتاج ( #شبين عايزه شيرين)، حيث طالبوا من خلاله باختيارها ضمن كوتة المرأة بالقائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب ، مؤكدين أنها الأحق بالمقعد وأن مركز شبين القناطر في حاجة ماسة لها حيث إنها تعمل منذ وقت طويل بالعمل العام.





شيرين هي ابنة الراحل «أحمد عبدالعزيز بركات» نائب الدائرة الأسبق لــ ٧ دورات بينها ٦ دورات مجلس شعب ودورة واحدة مجلس شورى.





وأكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تأييدهم الشديد لشيرين بركات وأنها أحق من غيرها بالترشح على القائمة الوطنية حيث أن شيرين بركات تمتلك شعبية جارفة على مستوي مركز شبين القناطر ولها لها باع في العمل العام، وذلك من خلال تواجدها بين سيدات الدائرة طوال سنوات طويلة برفقة والدها النائب الراحل.