بالأسماء.. بني سويف تعلن عن موعد عقد الامتحانات التحريرية للمرشحين لشغل وظائف"مهندسين"

أعلنت محافظة بني سويف عقد الامتحانات التحريرية والمقابلات الشخصية لاختيار مهندسين للعمل بديوان عام المحافظة والإدارات الهندسية بدواوين الوحدات المحلية"بنظام التعاقد"،حيث سبق وأن أعلنت بالمحافظة عن حاجتها للتعاقد مع عدد 37 مهندسا في تخصصات (مدني، عمارة، تخطيط عمراني).





وحددت يوم الاثنين 21/9/2020 موعدا لعقد الاختبارات الامتحانات التحريرية للمتقدمين من مركزي الواسطى والفشن والبالغ عددهم (73) مهندسًا، ويوم الأحد 27/9/2020 لإجراء المقابلة الشخصية لنفس المجموعة،فيما تحد يوم الثلاثاء 22/9/2020 موعدا لعقد الامتحانات التحريرية للمتقدمين من اهناسيا وسمسطا وعددهم(81)،ويوم الاثنين 28/9/2020 موعدا للمقابلة الشخصية لذات المجموعة.

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في حين تحدد يوم الأربعاء 23/9/2020 موعدا للامتحانات التحريرية للمتقدمين من مركزي ببا وناصر وعددهم(74) ويوم الثلاثاء 29/9/2020 موعدا للمقابلة الشخصية للمجموعة نفسها ، بينما تحدد يوم الخميس 24/9/2020 موعدا للامتحانات التحريرية للمتقدمين من مركزبني سويف (من 1 إلى 100) ويوم الأربعاء30/9/2020 لإجراء المقابلة الشخصية لذات المجموعة بنفس التسلسل ، على أن تعقد الامتحانات التحريرية لباقي المتقدمين من مركز بني سويف (من 101 إلى 201) يوم السبت 26/9/2020، ويوم الخميس 1/10/2020 للمقابلة الشخصية لنفس المجموعة بنفس التسلسل.





هذا وسوف يتم عقد الامتحانات التحريرية والمقابلات الشخصية بمقر المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بمدينة بني سويف تمام الساعة 9 صباحا بداية من يوم الاثنين القادم،"بحسب التوقتيات المحددة عاليه"،وطبقًا لكشوف الأسماء المرفقة.



