AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بالأسماء.. بني سويف تعلن عن موعد عقد الامتحانات التحريرية للمرشحين لشغل وظائف"مهندسين"

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 11:50 م
بني سويف تعلن عن
بني سويف تعلن عن موعد عقد الامتحانات التحريرية للمرشحين
Advertisements
محمد عبدالحليم
أعلنت  محافظة بني سويف  عقد الامتحانات التحريرية والمقابلات الشخصية لاختيار مهندسين للعمل بديوان عام المحافظة والإدارات الهندسية بدواوين الوحدات المحلية"بنظام التعاقد"،حيث سبق وأن أعلنت بالمحافظة عن حاجتها للتعاقد مع عدد 37 مهندسا في تخصصات (مدني، عمارة، تخطيط عمراني). 

وحددت  يوم الاثنين 21/9/2020 موعدا لعقد الاختبارات الامتحانات التحريرية للمتقدمين من مركزي الواسطى والفشن والبالغ عددهم (73) مهندسًا، ويوم الأحد 27/9/2020 لإجراء المقابلة الشخصية لنفس المجموعة،فيما تحد يوم الثلاثاء 22/9/2020 موعدا لعقد الامتحانات التحريرية للمتقدمين من اهناسيا وسمسطا وعددهم(81)،ويوم الاثنين 28/9/2020 موعدا للمقابلة الشخصية لذات المجموعة. 
اإقرأ ايضا : 

في حين تحدد يوم الأربعاء 23/9/2020 موعدا للامتحانات التحريرية للمتقدمين من مركزي ببا وناصر وعددهم(74) ويوم الثلاثاء 29/9/2020 موعدا للمقابلة الشخصية للمجموعة نفسها ، بينما تحدد يوم الخميس 24/9/2020 موعدا للامتحانات التحريرية للمتقدمين من مركزبني سويف  (من 1 إلى 100) ويوم الأربعاء30/9/2020 لإجراء المقابلة الشخصية لذات المجموعة بنفس التسلسل ، على أن تعقد الامتحانات التحريرية لباقي المتقدمين من مركز بني سويف (من 101 إلى 201) يوم السبت 26/9/2020، ويوم الخميس 1/10/2020 للمقابلة الشخصية  لنفس المجموعة بنفس التسلسل.

هذا وسوف يتم عقد الامتحانات التحريرية والمقابلات الشخصية بمقر المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بمدينة بني سويف تمام الساعة 9 صباحا بداية من يوم الاثنين القادم،"بحسب التوقتيات المحددة عاليه"،وطبقًا لكشوف الأسماء المرفقة.

كما تؤكد المحافظة على ضرورة التزام المتقدمين لإجراء الامتحانات التحريرية والمقابلات الشخصية في الموعد المحدد له، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من ارتداء الكمامات والحفاظ على المسافات البينية والتباعد الاجتماعي،مع أهمية التواجد قبل بدء الامتحانات وإجراء المقابلات"بوقت كاف"مراعاة للجوانب التنظيمية والترتيبات الخاصة بإجراءات الامتحانات والمقابلات الشخصية.
بالأسماء.. بني سويف تعلن عن موعد عقد الامتحانات التحريرية للمرشحين لشغل وظائف"مهندسين"
بالأسماء.. بني سويف تعلن عن موعد عقد الامتحانات التحريرية للمرشحين لشغل وظائف"مهندسين"
بالأسماء.. بني سويف تعلن عن موعد عقد الامتحانات التحريرية للمرشحين لشغل وظائف"مهندسين"
بالأسماء.. بني سويف تعلن عن موعد عقد الامتحانات التحريرية للمرشحين لشغل وظائف"مهندسين"
بالأسماء.. بني سويف تعلن عن موعد عقد الامتحانات التحريرية للمرشحين لشغل وظائف"مهندسين"
بالأسماء.. بني سويف تعلن عن موعد عقد الامتحانات التحريرية للمرشحين لشغل وظائف"مهندسين"
بالأسماء.. بني سويف تعلن عن موعد عقد الامتحانات التحريرية للمرشحين لشغل وظائف"مهندسين"
بالأسماء.. بني سويف تعلن عن موعد عقد الامتحانات التحريرية للمرشحين لشغل وظائف"مهندسين"
بالأسماء.. بني سويف تعلن عن موعد عقد الامتحانات التحريرية للمرشحين لشغل وظائف"مهندسين"
بالأسماء.. بني سويف تعلن عن موعد عقد الامتحانات التحريرية للمرشحين لشغل وظائف"مهندسين"
بالأسماء.. بني سويف تعلن عن موعد عقد الامتحانات التحريرية للمرشحين لشغل وظائف"مهندسين"
بالأسماء.. بني سويف تعلن عن موعد عقد الامتحانات التحريرية للمرشحين لشغل وظائف"مهندسين"
بالأسماء.. بني سويف تعلن عن موعد عقد الامتحانات التحريرية للمرشحين لشغل وظائف"مهندسين"
بالأسماء.. بني سويف تعلن عن موعد عقد الامتحانات التحريرية للمرشحين لشغل وظائف"مهندسين"
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأوقاف تعلن مواعيد مقابلة المهندسين المتقدمين للعمل في الوزارة

إعلان هام من قضايا الدولة للمتقدمين لوظيفة مندوب مساعد

ننشر مواعيد التعاقد مع مهندسين للعمل بالإدارات الهندسية بالوحدات المحلية في بني سويف

مياه الشرب بالغربية تجري الاختبار التحريري للمتقدمين لوظيفة كاتب وأخصائي..الثلاثاء

ترشيحاتنا

الونش "يوصل" محمد صلاح لـ بيته بعد تعطل عربيته.. شاهد

أخبار النادي الأهلي.. موقف مشرف نحو رمضان صبحي.. مبلغ خيالي قيمة أيوب الكعبي.. إصابات كورونا تهدد الدفاع قبل لقاء المقاصة

الأرصاد تحذر من تقلبات ومنخفضات جوية محتملة تضرب البلاد خلال أيام

شاهد.. انتقاد مدير طب بيطري البحر الأحمر لإجراء عملية جراحية لـ"فرخة"

للمرة الثانية| تخفيض سعر المتر للتصالح فى مخالفات البناء بالقليوبية

مقتل 30 شخصا في هجمات غربي إثيوبيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتعرفها.. شاهد| دينا الشربيني بماكياج يغير ملامحها في أحدث ظهور

محرجة بسبب اسمها.. حكاية رسالة مفاجئة بعثتها كيت ميدلتون لأصدقائها قبل انضمامها للعائلة المالكة

صدى البلد يحاور طبيب الفرخة ليسكي: كونسلتو مصري سويسري أجرى لها جراحة| تفاصيل