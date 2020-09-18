حبس سمكرى لحيازته بندقية خرطوش بمدينة نصر

قررت جهات التحقيق، حبس سمكرى، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازته بندقية خرطوش وطلقات بمدينة نصر.





وكانت قد ألقى ضباط مباحث القاهرة القبض على سمكرى عثر بحوزته على بندقية خرطوش وطلقات بمدينة نصر، تمت عملية الضبط تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة وتولت النيابة التحقيق.





فقد تمكن المقدم إسلام مقبل رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان من ضبط بندقية خرطوش و4 طلقات من ذات العيار بحوزة سمكرى سيارات، مقيم بدائرة القسم، له معلومات جنائية وذلك حال تواجده بمنطقة سكنه.





وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



