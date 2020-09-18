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حوادث

حبس شخصين لاختطافهما مهندس بمدينة نصر

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 02:00 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما باختطاف مهندس اعتقادًا منهما بقيامه بتحرير تقرير سلامة هندسية وإنشائية " مزورة " لأحد أصدقائهما والمحجوز بأحد أقسام الشرطة. 

نجحت الأطواف الأمنية بالقاهرة فى ضبط شخصين حال قيامهما باختطاف مهندس بمدينة نصر، وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تمكنت قوة أمنية بقيادة المقدم إسلام مقبل رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان من ضبط موظف بشركة مقاولات وعاطل حال استقلالهما سيارة ملاكى - ملك وقيادة الموظف ، وبصحبتهما مهندس مدنى "مصاب بجروح بالوجه"، حيث تلاحظ قيام أحد الأشخاص بالاستغاثة من داخل السيارة.

وبسؤاله قرر المهندس قيامهما باختطافه أثناء تواجده بدائرة القسم، واصطحبه داخل السيارة، وتعديا عليه بالضرب مُحدثين ما به من إصابات، ولا يعلم سبب قيامهما بخطفه، وبمواجهة المتهمين بما جاء بأقوال المجنى عليه أيداها.

واعترفا بارتكاب الواقعة اعتقادًا منهما بقيامه بتحرير تقرير سلامة هندسية وإنشائية " مزورة " لأحد أصدقائهما والمحجوز بأحد أقسام الشرطة ، مما أثار حفيظتهما فخططا لاختطافه، وأنهما كانا فى سبيلهما لتسليمه لقسم الشرطة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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