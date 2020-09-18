حبس حارس سرق ٤٠ ألف جنيه من شقة بالعقار حراسته بمدينة نصر

قررت جهات التحقيق المختصة، حبس، حارس عقار، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة 40 ألف جنيه من داخل شقة بمحل العقار حراسته أثناء غياب صاحبها.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة للوقوف على ملابساتها الحقيقة.





وكان قد استغل حارس عقار غياب صاحب شقة محل العقار حراسته، وتسلل اليها وتمكن من سرقة ٤٠ ألف جنيه من داخلها، حيث نجح ضباط مباحث القاهرة فى كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم، وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.





تبلغ للعقيد حسام ناصر رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول من مواطن مقيم بدائرة القسم قرر باكتشافه سرقة مبلغ مالى 40 ألف جنيه من داخل الشقة سكنه.





بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل أن وراء ارتكاب الواقعة حارس العقار محل سكن المجنى عليه، له معلومات جنائية" أمكن ضبطه.





وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"وإقر بأنه نظرًا لطبيعة عمله كحارس بالعقار محل سكن المجنى عليه استغل عدم تواجده بالشقة محل البلاغ وتمكن من الدخول والاستيلاء على المبلغ المالى، ولاذ بالفرار.



