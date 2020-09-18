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تعليم

تعرف على شروط الالتحاق بقسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية بكلية الدراسات الأفريقية

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 09:00 ص
كلية الدراسات الافريقية
كلية الدراسات الافريقية
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مريم عزت
أعلنت كلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة ، عن غلق باب التقديم  يوم ١١ أكتوبر ٢٠٢٠ الساعة الثالثة مساء .

وذلك للإقبال الشديد على الالتحاق بالبرامج الدراسية الأكاديمية والمتميزة بكلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة للعام الجامعي ٢٠٢٠-٢٠٢١.

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‎كما أعلنت الجامعة عن شروط القبول ونظام القيد بالبرامج الأكاديمية ومنها .

قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية 

-خريجو أقسام الكليات الجغرافيا من كليات الآداب والتربية . 

-خريجو قسم الجغرافيا من كلية الدراسات الإنسانية _
جامعة الأزهر .

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-خريجو كلية التخطيط الاقليمى والعمراني .

-خريجو قسم الاقتصاد من كليه الاقتصاد والعلوم السياسية 

-خريجو كليه العلوم قسم الجيولوجيا والفلك والنبات 

-خريجو الكلية العسكرية والشرطة وما يعادلها .

-خريجو كلية السياحة والفنادق التابعة لوزاره التعليم العالى ما عدا شعبة الارشاد السياحى .
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