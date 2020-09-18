تعرف على شروط الالتحاق بقسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية بكلية الدراسات الأفريقية

أعلنت كلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة ، عن غلق باب التقديم يوم ١١ أكتوبر ٢٠٢٠ الساعة الثالثة مساء .





وذلك للإقبال الشديد على الالتحاق بالبرامج الدراسية الأكاديمية والمتميزة بكلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة للعام الجامعي ٢٠٢٠-٢٠٢١.





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‎كما أعلنت الجامعة عن شروط القبول ونظام القيد بالبرامج الأكاديمية ومنها .





قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية





-خريجو أقسام الكليات الجغرافيا من كليات الآداب والتربية .





-خريجو قسم الجغرافيا من كلية الدراسات الإنسانية _

جامعة الأزهر .





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-خريجو كلية التخطيط الاقليمى والعمراني .





-خريجو قسم الاقتصاد من كليه الاقتصاد والعلوم السياسية





-خريجو كليه العلوم قسم الجيولوجيا والفلك والنبات





-خريجو الكلية العسكرية والشرطة وما يعادلها .



