تعرف على شروط الالتحاق بقسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية بكلية الدراسات الأفريقية

أعلنت كلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة ، عن غلق باب التقديم يوم ١١ أكتوبر ٢٠٢٠ الساعة الثالثة مساء .
وذلك للإقبال الشديد على الالتحاق بالبرامج الدراسية الأكاديمية والمتميزة بكلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة للعام الجامعي ٢٠٢٠-٢٠٢١.
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كما أعلنت الجامعة عن شروط القبول ونظام القيد بالبرامج الأكاديمية ومنها .
قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية
-خريجو أقسام الكليات الجغرافيا من كليات الآداب والتربية .
-خريجو قسم الجغرافيا من كلية الدراسات الإنسانية _
جامعة الأزهر .
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-خريجو كلية التخطيط الاقليمى والعمراني .
-خريجو قسم الاقتصاد من كليه الاقتصاد والعلوم السياسية
-خريجو كليه العلوم قسم الجيولوجيا والفلك والنبات
-خريجو الكلية العسكرية والشرطة وما يعادلها .
-خريجو كلية السياحة والفنادق التابعة لوزاره التعليم العالى ما عدا شعبة الارشاد السياحى .