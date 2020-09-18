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رياضة

حقيقة تمرد لاعبي العياط وامتناعهم عن حضور التدريبات

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 12:01 ص
العياط
العياط
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عبدالله هشام
كشف مصدر مطلع داخل نادي العياط الرياضي حقيقة امتناع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم عن حضور التدريبات استعدادا لعودة منافسات دورى القسم الثالث لمجموعة الجيزة بعد فترة توقف دامت لـ أكثر من 5 أشهر على خلفية انتشار فيروس كورونا . 

وأضاف المصدر أن لاعبي العياط لم يحصلوا على رواتبهم منذ يناير الماضي وأخذوا أكثر من وعد بصرف مستحقاتهم حتى توقف النشاط الرياضي في شهر مارس بسبب كورونا . 

وأكمل المصدر أن لاعبي فريق العياط حاولوا أكثر من مرة التواصل مع مجلس الادارة لصرف المستحقات الا انهم لم يهتموا بالأمر حتى بعد عودة التدريبات . 

ويحتل العياط المركز العاشر في جدول ترتيب المجموعة الخامسة "الجيزة" برصيد ١٠ نقاط.
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