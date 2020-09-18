حبس عاطل سرق كابلات كهربائية من موقع تحت الإنشاء بالنزهة

قررت جهات التحقيق، حبس عاطل، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة كمية من الكابلات الكهربائية من إحدى المواقع الإنشائية بالنزهة.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحرى عن نشاط المتهم لمعرفة هل هناك وقائع ارتكبها من قبل من عدمه.





وكان قد تمكن رجال المباحث بالقاهرة من ضبط كمية من الكابلات الكهربائية بحيازة عاطل لقيامه بسرقتها من إحدى المواقع الإنشائية بالنزهة.





فقد تمكنت قوة تابعة لمباحث تأمين الطرق أثناء المرور بدائرة قسم شرطة النزهة لملاحظة الحالة الأمنية من ضبط (3 قطع من كابلات الكهرباء - منشار حديدى) محملة على دراجة نارية "تروسيكل" قيادة (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج).





بمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من إحدى المواقع الإنشائية بدائرة قسم شرطة النزهة بإسلوب "القطع" بإستخدام الأداة المضبوطة بحوزته بقصد التصرف فيها بالبيع ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



