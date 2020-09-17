AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

4 أيام بدون أكل.. عائد من ليبيا يروي تفاصيل مؤلمة حول احتجازه من قبل مسلحين .. فيديو

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 11:59 م
العائدين من ليبيا
العائدين من ليبيا
Advertisements
البهى عمرو
قال بدوي أحد المصريين العائدين من ليبيا، ومن أبناء المنصورة بمحافظة الدقهلية، أنه كان يعمل نجارا فى ليبيا،  وفى أثناء السير هجمت عليهم سيارة بها مجموعة أشخاص مسلحة وتم القبض على جميع من كانوا بالسيارة.

وأضاف خلال لقاء له على قناة أكسترا نيوز، أنه تم احتجازه و5 آخرين من قبل بعض العناصر الإجرامية فى ليبيا، وكانوا يعاملوهم أسوأ معاملة وظلوا أربعة أيام بدون أكل.

وكشف أن المجرمين الذين احتجزوا لم يتحدثوا معهم فى اليوم الأول، وفى اليوم الثانى سمح له الحديث مع أسرته فى القاهرة لطلب فدية.

ولفت إلى أنهم تحدثوا مع أبنائهم فى القاهرة وعلى الفور تحركت السلطات المصرية بالتعاون مع الليبيين وتم الإفراج عن جميع المحتجزين.

ووصف بدوى ابن المنصورة، أنه كان يتوقع ان يموت فى أى لحظة ولن يعود، ولكن السلطات المصرية انقذتهم من تلك العصابة.
 وعبر عن شعوره قائلًا: "كنت مت وحييت".
وتابع : "السلطات المصرية مسبتناش ومتخلتش عننا كلمنا أهلنا طمناهم، السلطات الليبية وفرت كل سبل الراحة والأكل والشرب ثم استلمنا الجيش الليبي ثم إلى المنفذ وهقول لابني البلد دي أحسن من غيرها هقول لابني دي بلدك ومتروحش لغيرها .. كنت مت وحييت بفضل السلطات المصرية".

وقد خصصت قناة أكسترا نيوز فقرة خاصة لعرض لقاءات من المصريين الـ 6 العائدين من ليبيا بعد احتجازهم من قبل مجموعات مسلحة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار التوك شو| رسالة شكر عاجلة من السراج للرئيس السيسي بشأن القضية الليبية.. وزوجة مريض السمنة: شكرا للرئيس كلمنا وسمعنا ولبى نداءنا

عقب تحريرهم من جانب المخابرات.. محافظ مطروح يستقبل المصريين الـ6 العائدين من ليبيا |صور

كان في منتهى السرعة.. محافظ مطروح يشرح تفاصيل التعامل مع المصريين العائدين من ليبيا

ترشيحاتنا

الصحة: تسجيل 141 حالة جديدة بـ كورونا.. و19 وفاة

للمرة الثانية| تخفيض سعر المتر للتصالح فى مخالفات البناء بالقليوبية

مقتل 30 شخصا في هجمات غربي إثيوبيا

التفاصيل الكاملة لبرنامج لميس الحديدي الجديد على قناة ON

لمدة 3 أشهر.. التضامن: صرف منحة قدرها 500 جنيه لمشرفات الحضانات.. فيديو

الأرصاد تحذر من تقلبات ومنخفضات جوية محتملة تضرب البلاد خلال أيام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتعرفها.. شاهد| دينا الشربيني بماكياج يغير ملامحها في أحدث ظهور

محرجة بسبب اسمها.. حكاية رسالة مفاجئة بعثتها كيت ميدلتون لأصدقائها قبل انضمامها للعائلة المالكة

صدى البلد يحاور طبيب الفرخة ليسكي: كونسلتو مصري سويسري أجرى لها جراحة| تفاصيل