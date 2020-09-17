4 أيام بدون أكل.. عائد من ليبيا يروي تفاصيل مؤلمة حول احتجازه من قبل مسلحين .. فيديو

قال بدوي أحد المصريين العائدين من ليبيا ، ومن أبناء المنصورة بمحافظة الدقهلية، أنه كان يعمل نجارا فى ليبيا، وفى أثناء السير هجمت عليهم سيارة بها مجموعة أشخاص مسلحة وتم القبض على جميع من كانوا بالسيارة. نجارا





وأضاف خلال لقاء له على قناة أكسترا نيوز، أنه تم احتجازه و5 آخرين من قبل بعض العناصر الإجرامية فى ليبيا ، وكانوا يعاملوهم أسوأ معاملة وظلوا أربعة أيام بدون أكل.





وكشف أن المجرمين الذين احتجزوا لم يتحدثوا معهم فى اليوم الأول، وفى اليوم الثانى سمح له الحديث مع أسرته فى القاهرة لطلب فدية.





ولفت إلى أنهم تحدثوا مع أبنائهم فى القاهرة وعلى الفور تحركت السلطات المصرية بالتعاون مع الليبيين وتم الإفراج عن جميع المحتجزين.





ووصف بدوى ابن المنصورة، أنه كان يتوقع ان يموت فى أى لحظة ولن يعود، ولكن السلطات المصرية انقذتهم من تلك العصابة.

وعبر عن شعوره قائلًا: "كنت مت وحييت".

وتابع : "السلطات المصرية مسبتناش ومتخلتش عننا كلمنا أهلنا طمناهم، السلطات الليبية وفرت كل سبل الراحة والأكل والشرب ثم استلمنا الجيش الليبي ثم إلى المنفذ وهقول لابني البلد دي أحسن من غيرها هقول لابني دي بلدك ومتروحش لغيرها .. كنت مت وحييت بفضل السلطات المصرية".





وقد خصصت قناة أكسترا نيوز فقرة خاصة لعرض لقاءات من المصريين الـ 6 العائدين من ليبيا بعد احتجازهم من قبل مجموعات مسلحة.