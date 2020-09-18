نقل شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر والعواري خطيبا لها

ينقل التليفزيون المصري، شعائر صلاة الجمعة اليوم ١ صفر ١٤٤٢- ١٨ سبتمبر ٢٠٢٠م، من رحاب الجامع الازهر الشريف.





تنقل الصلاة عبر الفضائية المصرية، وأثير موجات الإذاعة المصرية، وينقلها المذيع التليفزيوني الاستاذ عمرو شهاب، والمذيع الاذاعي الاستاذ/ ثابت نورالدين.





ويتلو قران الجمعة، القارئ الشيخ عبدالفتاح الطاروطي، بينما يؤدي الخطبة، الدكتور عبدالفتاح العواري ، عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر.



