نقل شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر والعواري خطيبا لها

ينقل التليفزيون المصري، شعائر صلاة الجمعة اليوم ١ صفر ١٤٤٢- ١٨ سبتمبر ٢٠٢٠م، من رحاب الجامع الازهر الشريف.
تنقل الصلاة عبر الفضائية المصرية، وأثير موجات الإذاعة المصرية، وينقلها المذيع التليفزيوني الاستاذ عمرو شهاب، والمذيع الاذاعي الاستاذ/ ثابت نورالدين.
ويتلو قران الجمعة، القارئ الشيخ عبدالفتاح الطاروطي، بينما يؤدي الخطبة، الدكتور عبدالفتاح العواري ، عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر.
من جانبه، أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن خطبة الجمعة اليوم، ستكون بعنوان: "كيف نستعيد قيمنا وأخلاقنا الجميلة"، وأن الخطبة ستكون أيضا في حدود عشر دقائق وبذات ضوابط إقامة الجمعة الماضية.