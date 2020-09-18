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ديني

نقل شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر والعواري خطيبا لها

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 09:00 ص
الجامع الأزهر
الجامع الأزهر
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محمد شحتة
ينقل التليفزيون المصري، شعائر صلاة الجمعة اليوم ١ صفر ١٤٤٢-  ١٨ سبتمبر ٢٠٢٠م، من رحاب الجامع الازهر الشريف.

تنقل الصلاة عبر الفضائية المصرية، وأثير موجات الإذاعة المصرية، وينقلها المذيع التليفزيوني الاستاذ عمرو شهاب، والمذيع الاذاعي الاستاذ/ ثابت نورالدين.

ويتلو قران الجمعة، القارئ الشيخ عبدالفتاح الطاروطي، بينما يؤدي الخطبة، الدكتور عبدالفتاح العواري ، عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر.

من جانبه، أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن خطبة الجمعة اليوم، ستكون بعنوان: "كيف نستعيد قيمنا وأخلاقنا الجميلة"، وأن الخطبة ستكون أيضا في حدود عشر دقائق وبذات ضوابط إقامة الجمعة الماضية.
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