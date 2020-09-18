أخبار التوك شو.. بكري لـ ترامب: لن تكون انتصاراتك على حساب فلسطين.. ومحافظ مطروح: مصر لم ترضخ لطلبات العناصر الإجرامية

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو:
انفعل الإعلامي مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد، مؤكدا أن مصر متمسكة بموقفها في التأكيد على عملية السلام وانها لن تتم الا من خلال إقامة الدولة الفلسطينية.
وأضاف بكري أنه تم التآمر على الاقصى وفلسطين: "ماذا تريدون من الامة العربية والشعب الفلسطينى يا سيد ترامب.. لن تكون انتصاراتك على حساب الدولة الفلسطينية أو على حساب الحقوق العربية ومخططك سيهزم.
نبيلة مكرم: نستهدف شباب الدارسين في الخارج بالإنجازات
قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إن مصر لم ترضخ لطلبات العصابات والعناصر الإجرامية التي قامت باختطاف المصريين في ليبيا.
وتابع شعيب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة"، إنه تم إختطاف المصريين من قبل عصابات إجرامية بحثا عن الفدية والمال.
علق الفنان أحمد العوضي، على قول الرئيس السيسي لجملة « الله المستعان» التي كان يرددها كثيرا في مسلسل الاختيار.
وقال أحمد العوضي في حواره اليوم مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة " سي بي سي"،: "شرف كبير ليا أن الرئيس السيسي تابع مسلسل الاختيار".
قالت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن شريحة الشباب الدارسين في الخارج هم الذين كانوا عالقين في الخارج خلال فترة جائحة كورونا .
وأضافت نبيلة مكرم في تصريحات تليفزيونية على قناة " اكسترا نيوز"، :" وزارة الهجرة استفادت من وجود شباب الدارسين في الخارج على أرض الدولة".
أكد بيتر ستانو المتحدث باسم الإتحاد الأوروبي أن الموقف في ليبيا مزعج لأن ليبيا دولة قريبة من السواحل الأوروبية مؤكدا ان تركيا ليست الدولة الوحيدة التي تقوم بارسال الإرهابيين والأسلحة الى ليبيا.
وأضاف ستانو خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب عبر فضائية صدى البلد أن مشكلة الصراع ليست فقط نقل الارهابيين مشيرا إلى أن نقل الأسلحة أيضا مشكلة خاصة عبر الحدود البرية والجوية.
قال اللواء أيمن شحاتة، قائد قوات حرس الحدود، إن قوات حرس الحدود مسئولة عن تأمين الحدود وسواحل مصر بالكامل بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وأجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة، حيث بيتم تأمين ما يقارب من 5585 كيلو مترا.
وتابع خلال حواره ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة "دي إم سي" أن قوات حرس الحدود تنقسم عملياتها من حيث الطبيعة إلى مهام ذات طابع عملياتي تحدد مسئوليتها القيادة العامة للقوات المسلحة ومهام ذات طابع قانوني يحدد مسئوليتها القوانين والقرارات التي تصدر من السلطات المختصة سواء عسكرية أو مدنية.
قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن رقمنة الخدمات فى مصر، جزء من توجه كبير، وهو ما اتضح فى عرضى أثناء افتتاح الجامعة الرقمية، وتشمل الخدمات الحكومية، وهناك ملفات أخرى أهمها تدريب الشباب ومساعدتهم على إيجاد فرصة عمل بالوسائل الرقمية.
وأضاف طلعت، خلال برنامج "المصرى أفندى"، مع الإعلامى أحمد سالم، على القاهرة والناس، أن أى شاب أيا كانت دراسته، يستطيع التقدم إلى مبادرة الرقمنة، وليس هناك أى اختبار، ولكن بمجرد الرغبة، تمكنه من الانضمام، بل أن هذا الشخص يستطيع الدخول فى أى وقت يفضله.
قال الكاتب والمفكر الإسلامي ثروت الخرباوي إن نجاحات الدولة المصرية الساهرة وصلت إلى خارج الحدود، مؤكدا أن الدولة تحافظ على سلامة المواطن المصري وتعاقب الخاطفين مثل ما تم مع الإرهابي هشام عشماوي.
وأضاف الخرباوي خلال لقاء له لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أننا ننظر الى المخابرات المصرية ككيان وطني داخل الدولة ادى نجاحات عديدة ويقوم بهذا الدور دون أن يتكلم أو يفصح.
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه فيما يخص حالة "عم حسن" التي تم عرضها من قبل، فإن سنه تسمح له بالحصول على معاش تكافل وكرامة، موضحة أنه جار عمل دراسة لحالته الاجتماعية والاقتصادية من خلال وصف المنزل وظروفه.
وأضافت القباج خلال حوارها ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، إنها فخوره بما يقوم به عم حسن من عمل، ولكن وفقا لكبر سنه فهو يحتاج إلى دعم، معقبة : سيتم التأكد من حصوله على تموين بالإضافة إلى معرفة ما إذا كان يحصل على دواء أم لا من أجل توفيره.
وأضافت القباج خلال حوارها ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، إنها فخوره بما يقوم به عم حسن من عمل، ولكن وفقا لكبر سنه فهو يحتاج إلى دعم، معقبة : سيتم التأكد من حصوله على تموين بالإضافة إلى معرفة ما إذا كان يحصل على دواء أم لا من أجل توفيره.
كشف الدكتور معتز فتحي، الطبيب التي قام بإجراء عملية ولادة لسيدة على طائرة مصر للطيران تفاصيل العملية التي أجريت في الجو.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، إنه فوجئ بطاقم الضيافة يطلب من أي طبيب متواجد على الطائرة الإعلان عن نفسه، وعلى الفور أبلغتهم أنه طبيب أطفال فطلبوا مني الحضور حيث الحالة، مضيفًا: "سألتها عن الأعراض التي تشعر بها وعن تاريخها المرضي، فوجدت أنها لا تعاني من مشكلات وتأكدت أن الجنين في مكانه الصحيح".