أخبار التوك شو.. بكري لـ ترامب: لن تكون انتصاراتك على حساب فلسطين.. ومحافظ مطروح: مصر لم ترضخ لطلبات العناصر الإجرامية

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إن مصر لم ترضخ لطلبات العصابات والعناصر الإجرامية التي قامت باختطاف المصريين في ليبيا.





وتابع شعيب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة"، إنه تم إختطاف المصريين من قبل عصابات إجرامية بحثا عن الفدية والمال.







