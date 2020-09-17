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أخبار البلد

أخبار السوشيال ميديا.. #فيريرا_جروس_يا مرتضى يتصدر تويتر.. وأحمد عيد عبد الملك يعلق على تفاوض الزمالك مع مدرب جديد

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 11:52 م
فيريرا
فيريرا
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مصطفى كرم
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:




دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #فيريرا_جروس_يامرتضي بعد رحيل باتريس كارتيرون عن تدريب الزمالك بشكل مفاحيء





نشر عمرو السوليه لاعب النادي الأهلي عبر خاصية استوري بحسابه بإنستجرام صورة صورة له مع صديقة  محمود كهربا من تدريبات الفريق.








علق احمد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق على تفاوض الزمالك مع مدرب جديد خلفا للفرنسي بارتس كارتيرون بعد تركه تدريب الزمالك. 






شاركت الفنان هبة مجدي جمهورها بمجموعة من الصور لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

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