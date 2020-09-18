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حبس رجل بولاية تكساس لمطاردته نجمة البوب تايلور سويفت .. فيديو

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 12:37 ص
نجمة البوب تايلور
نجمة البوب تايلور سويفت
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محمود محسن
أذاعت فضائية يورونيوز لقطات يظهر من خلالها إدانة قاضٍ فيدرالي لرجل في أوستن بولاية تكساس الأمريكية بالسجن 30 شهرًا بعد أن أقر بذنبه في مطاردة وإرسال رسائل تهديد ورسائل بريد إلكتروني إلى شركة التسجيلات السابقة لنجمة البوب تايلور سويفت.

ووفقًا للسجلات المودعة لدى المحكمة الفيدرالية قد تم الحكم على إريك سواربريك خلال جلسة استماع الأربعاء في ناشفيل. وشملت العقوبات كذلك ثلاث سنوات من الإفراج تحت المراقبة في إطار اتفاق مبرم ما بين المدعين والمتهم إريك سواربريك في العام 2019.

وورد في نص الدعوى أن إريك سواربريك أرسل أكثر من 40 خطابًا ورسائل بريد إلكتروني إلى مجموعة بيغ ماشين لابل  في العام 2018 تحمل عدة تهديدات.
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