حماية المستهلك يؤكد التزام المؤسسات التعليمية برد 25% من مصروفات "الباص"

صرح الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي باستجابة العديد من المؤسسات التعليمية لقرار مجلس إدارة الجهاز برد قيمة 25% من مصروفات خدمة نقل الطلاب المتعاقد عليها خلال العام الدراسى الماضى 2019-2020 .





جاء ذلك في ضوء الإجراءات التى يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين تنفيذًا لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك.





وأضاف سمير أن الجهاز تلقى ردودًا من عدد كبير من المدارس والجامعات الدولية والخاصة تفيد التزامهم التام بقرار المجلس وقيامهم بالإعلان لأولياء الأمور عن آلية التنفيذ ورد المبلغ وفقًا لقرار مجلس الادارة، وأن الجهاز قد قام بمتابعة أولياء الأمور والاتصال بهم وقد أكدوا جميعًا صحة ما قررته المؤسسات التعليمية من أنه قد تم إجراء تسويات مادية لحالات الطلاب المنقولين للصفوف الأعلى ورد القيمة نقدًا بالنسبة للطلاب الذين انتهت علاقتهم بالمدارس.









وأشاد رئيس الجهاز بموقف المؤسسات التعليمية الملتزمة بالقرارات والقوانين انطلاقًا من دورها الوطنى باعتبارها مؤسسات تربوية فى المقام الأول ولا تهدف إلى الربح بل تعمل على غرس قيم وأخلاق فى نفوس النشء ومن أهمها احترام مبدأ سيادة القانون .