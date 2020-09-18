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سيارات

أفضل 5 سيارات دفع رباعي في السوق المصري

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 12:31 ص
صدى البلد
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أماني نوار
الكثير من قائدي السيارات محبو المغامرات، والرحلات في الصحراء يفضلون اقتناء سيارات الدفع الرباعي المخصصة للسير في  هذه الطرق سواء الجبلية أو الرملية.

وسنجد أن الكثير من شركات السيارات تتنافس على تقديم أفضل السيارات العائلية، والصغيرة، الرياضية، والترويج لقوى أدائها وفي هذا التقرير نستعرض أفضل 5 سيارات دفع رباعي في السوق المصري.
 
جيب شيروكي
مزودة بمحرك 8 أسطوانات 5700 سي سي 360 حصان وعزم دوران 520 نيوتن متر والمحرك متصل بفتيس اوتوماتيك 8 سرعات.

تعمل السيارة جيب جراند شيروكي 2020 jeep grand cherokee بنظام الدفع الكلي للعجلات وتتسارع من 0 حتى 100 كم / ساعة خلال  8.7 ثانية و تستهلك 12.7 لتر من البنزين لكل 100 كم.

سوبارو vx

تتمتع السيارة بمحرك بوكسر 4 أسطوانات سعته 2000 سي سي 154 حصان وعزم دوران 196 نيوتن متر.

ويتصل المحرك بناقل حركة يدوي 6 سعرات أو ناقل حركة اوتوماتيك CVT  ، وجيمع نسخ XVبنظام  دفع رباعي مع توجيه نشط لعزم الدوران
تتمتع السيارة بمحرك سعته 2500 سي سي بقوة 185 حصان ، و 238 نيوتن متر من عزم الدوران يتصل بناقل حركة أوتوماتيك متغير باستمرار نظام  x-mode .

لكزس جي أكس
تتمتع السيارة بمحرك 8 إسطوانات، بسعة 4.6 لتر ، 301 حصان ،446 نيوتن متر ، الدفع الرباعي ، ويتم عن طريق تروس اوتوماتيكية من 6 نسب.

نيسان فرونتير برو
تتمتع السيارة بمحرك v6  بسعة 3.8 لتر، بسعة أكبر من محركات أقرب منافسي الشاحنة بالأسواق، ومنهم شاحنة كولورادو التي تتوفر بمحرك V6 بسعة 3.6، وشاحنة "تاكوما" التي تتوفر بمحرك V6 بسعة 3.5 لتر

مرسيدس جي كلاس
تتميز بمحرك V8 سعة 4 لترات مزدوج التوربو المستخدم في معظم طرازات مرسيدس AMG الحالية، ولكن لا توجد معلومات رسمية حتى الآن،  بالإضافة إلى حصل على مصابيح أمامية ليد ومصابيح خلفية جديدة كليًا ومقصورة داخلية معاد تصميمها من الطراز القديم.
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