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توك شو

في رحلة إلى لندن.. كواليس ولادة سيدة يمنية فى الأجواء الألمانية

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 12:07 ص
طائرة مصر للطيران
طائرة مصر للطيران
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عادل نصار
قال الطيار رشدى زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن يوم الثلاثاء الماضى، وعلى متن الرحلة  المغادرة من القاهرة إلى لندن أبلغ طاقم الضيافة قائد الطائرة أن هناك سيدة على وشك الوضع، وفى الوقت كانت الطائرة تحلق فوق الأراضى الألمانية، وتابع:"السيدة التى كانت على وشك الوضع ألمانية".

وأضاف "زكريا"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، أن  ذلك دفع قائد الطائرة إلى "هبوط اضطرارى"، وأثناء التوجه للهبوط بمطار ميونخ بألمانيا وضعت السيدة طفلتها، بمساعدة طبيب كان على متن الطائرة، وعاونه طاقم الضيافة فى ذلك".

وتابع الطيار رشدى زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه :"الحمد الله عملية الولادة تمت بنجاح قبل وصول الطائرة إلى الألمانية بدقائق".

ولفت "زكريا"، إلى أن طاقم الضيافة مدرب على التعامل مع الحالات الطائرة، وهو ما ساعد على نجاح عملية الولادة على متن الطائرة بالإضافة إلى الطبيب الذي كان بين الركاب، وتابع:"وبعد ذلك جاءت سيارة إسعاف وأخذت السيدة ومولودتها ومن ثم استكملت الطائرة رحلتها إلى لندن".

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