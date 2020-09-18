أنا في الغردقة ومش شايف البحر.. محافظ البحر الأحمر: لم أتخيل مدى التعدي في مخالفات البناء

قدم الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، حلقة خاصة من داخل تاكسي بمحافظة الأحمر مع اللواء عمرو حنفي وعدد من المواطنين.





قال اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، إن أسعار التصالح بالمحافظة شأنها شأن باقي المحافظات الأخري، لافتا إلى أنه لم يكن يتخيل مدى التعدى والجسارة فى مخالفات البناء.





وتابع:"أنا فى الغردقة أنا مش شايف البحر "، مشددًا على أن مفهوم التعدى على أرض الدولة لا مصالحة ولا تصالح فيه على الإطلاق.





ونوه إلى أن محطة اليسر أكبر محطة لتحلية المياه بالشرق الوسط والعمل بها يتطلب وجود شركة صرف صحى أولا.





ولفت محافظ البحر الأحمر إلى أنه يتم العمل على تطوير المناطق العشوائية بالغردقة، مضيفا:" تم إزالة منطقة بالكامل لإعادة تخطيطها مرة أخرى".