خدماتك التموينية على موقع دعم مصر.. تفاصيل

أكد عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات، إن وزارة التموين أتاحت من خلال الموقع الإلكترونى الرسمي لها " دعم مصر "، خدمات استخراج بطاقات بدل فاقد وبدل تالف للبطاقة التموينية.





ووأضاف "مدكور" في تصريحات له، كذلك خدمات الفصل الاجتماعى وهي استخراج بطاقة تموين مستقلة للشخص المتزوج والمقيد على بطاقة أسرته، ويحق له فصل نفسه من بطاقة أسرته، واستخراج بطاقة تموين، وكذلك إتاحة خدمة تغيير البطاقة من محافظة لأخرى.





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