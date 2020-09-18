بعد «محور شينزو آبي».. شوارع ومحاور مصرية سميت نسبة إلى زعماء عرب وأجانب

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس، بتنفيذ محور مروري جديد يربط محور الشهيد بطريق السويس، على أن يطلق عليه اسم " محور شينزو آبي " نسبة إلى رئيس الوزراء الياباني السابق، مع تنظيم تلك المنطقة وفق مخطط هندسي وإنشائي متطور، وتحويل خطوط كهرباء الضغط العالي بالمنطقة من هوائية إلى أرضية.





رئيس الوزراء الياباني السابق "شينزو آبي":





كان "شينزو آبي" أعلن استقالته من منصبه في الثامن والعشرين من أغسطس الماضي لأسباب صحية، بعد مسيرة طويلة بالمنصب استمرت لمدة 8 سنوات.





وأكد أن تلك الخطوة جاءت رغبة منه في تفادي التسبب في مشاكل للحكومة بسبب تدهور حالته الصحية، معتذرًا للشعب الياباني عن عدم استكمال فترة ولايته؛ ويعاني رئيس الوزراء الياباني السابق، البالغ من العمر 65 عامًا، منذ سنوات من مرض التهاب القولون التقرحي المزمن.





شوارع ومحاور سميت نسبة إلى زعماء ومشاهير عرب وأجانب:

سوف نسلط الضوء فيما يلي على أبرز الشوارع والمحاور والميادين المصرية التي سُميت نسبة إلى زعماء عرب وأجانب وكذلك مشاهير من علماء وساسة:





1. شارع "عبد العزيز آل سعود": يعد واحدًا من أشهر الشوارع التي سُميت نسبة إلى زعماء عرب، حيث سُمي نسبة إلى الملك "عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود"، مؤسس الملكة العربية السعودية الحديثة وأول ملوكها؛ ويقع الشارع في حي المنيل ويطل على النيل مباشرة، وهو أطول شوارع جزيرة الروضة.





2. شارع "الملك فيصل": هو أحد شوارع محافظة الجيزة، ويقع بمحاذاة شارع الهرم، وقد سُمي بهذا الاسم نسبة إلى الملك "فيصل بن عبد العزيز"، ملك السعودية الثالث والحاكم السادس عشر من أسرة آل سعود؛ وكان الرئيس الراحل "محمد أنور السادات" قد أمر بتسميته بهذا الاسم تقديرًا لدعم الملك "فيصل" لمصر في حرب السادس من أكتوبر عام 1973، بقراره خفض إنتاج البترول ثم الحظر البترولي الشامل على الولايات المتحدة الأمريكية.





3. شارع "نهرو": يوجد في مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وقد سُمي نسبة إلى "جواهر لال نهرو"، وهو أحد زعماء حركة الاستقلال في الهند، وشغل منصب رئيس وزراء بلاده منذ الخامس عشر من أغسطس لعام 1947 حتى وفاته في السابع والعشرين من مايو لعام 1964.





وأسس "نهرو" مع الرئيس الراحل "جمال عبد الناصر" والرئيس اليوغسلافي "جوزيف بروز تيتو" والرئيس الإندونيسي "أحمد سوكارنو" حركة "عدم الانحياز" في فترة الستينيات.





4. محور "جوزيف تيتو": يوجد في حي النزهة بمحافظة القاهرة؛ وسُمي نسبة إلى الرئيس اليوغسلافي "جوزيف تيتو"، الذي شغل المنصب منذ الرابع عشر من يناير عام 1953 حتى الرابع من مايو لعام 1980.





5. محور "الملك سلمان": أُطلق اسم العاهل السعودي الملك "سلمان بن عبد العزيز" على محور "ترعة الزمر" بمحافظة الجيزة.





6. ميدان "سيمون بوليفار": يقع في قلبِ القاهرة، تحديدًا في حي "جاردن سيتي"، أحد أرقى أحياء العاصمة المصرية، وسُمي نسبة إلى أحد رموز حركات التحرر في أمريكا اللاتينية "سيمون بوليفار"، والذي كان من أبرز الشخصيات التي دورًا هامًا في تحرير الكثير من دول أمريكا اللاتينية التي وقعت تحت طائلة الحكم الإسباني منذ القرن السادس عشر مثل كولومبيا وفنزويلا والإكوادور وبيرو وبوليفيا وبنما، حتى وُصف بأنه محرر أمريكا الجنوبية.





7. شارع "شارل ديجول": يوجد بمحافظة الجيزة، وقد سُمي نسبة إلى الزعيم الفرنسي "شارل ديجول"، الذي تولى منصب رئيس الجمهورية الفرنسية خلال الفترة ما بين عامي 1959 و1969.





8. شارع "شامبليون": يبدأ شارع "شامبليون" من ميدان التحرير وينتهي بخلفية مبنى دار القضاء العالي وواجهة المبنى الجديد لنقابة الصحفيين، وقد سُمي نسبة إلى العالم الفرنسي "جان فرانسوا شامبليون"، الذي نجح في فك رموز حجر رشيد في عام 1822 وحقق بذلك معجزة تاريخية أذهلت العالم وساهمت في الكشف عن أسرار اللغة والحضارة الفرعونية.



