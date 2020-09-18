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أخبار البلد

أهم الأخبار.. حبس اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته .. المرور الإنجليزي بنقذ محمد صلاح .. ياسمين عبدالعزيز تفاجئ أحمد العوضي

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 12:18 ص
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري عددا من الموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي: 


مجلس التعاون الدولي: استقالة السراج غير قابلة للتنفيذ بسبب المليشيات المتحكمة به


قال الدكتور عادل ياسين، رئيس مجلس التعاون الدولى والعلاقات الدبلوماسية فى ليبيا، إن استقالة فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق فى طرابلس، ما هى إلا استقالة مع وقف التنفيذ.. للمزيد اضغط هنا


قالت والد اليوتيوبر أحمد حسن، ان نجلها وزوجته اعتادا دائما تصوير مقاطع فيديو وإذاعتها وتحقيق ربح من ذلك، وكذلك ظهور ابنتهما بصحبتهما في عدد من الفيديوهات. للمزيد اضغط هنا


استقبل  الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم  رونالد لاودر رئيس الكونجرس اليهودي العالمي، وذلك بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة.. للمزيد اضغط هنا


 
أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، قرارًا بدعوة الهيئة العليا للحزب إلى اجتماع عاجل السبت المقبل في ... للمزيد اضغط هنا


كشف الفنان أحمد العوضي، تفاصيل في حياته اليومية مع زوجته  الفنانة ياسمين عبد العزيز... للمزيد اضغط هنا

 
تعرض النجم المصري محمد صلاح، لعطل مفاجئ في سيارته على الطريق السريع، قبل أن تنقذه خدمة الإنقاذ البريطانية ...اضغط للمزيد 
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