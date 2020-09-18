أهم الأخبار.. حبس اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته .. المرور الإنجليزي بنقذ محمد صلاح .. ياسمين عبدالعزيز تفاجئ أحمد العوضي

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري عددا من الموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي:

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري عددا من الموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي:

قالت والد اليوتيوبر أحمد حسن، ان نجلها وزوجته اعتادا دائما تصوير مقاطع فيديو وإذاعتها وتحقيق ربح من ذلك، وكذلك ظهور ابنتهما بصحبتهما في عدد من الفيديوهات.