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برلمان

النائب عمر وطني يتقدم بأوراق ترشحه لعضوية النواب

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 01:25 ص
صدى البلد
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عبد الرحمن سرحان
تقدم النائب عمر وطنى عضو مجلس النواب، الخميس، بأوراق الترشح على عضوية مجلس النواب ٢٠٢٠ عن حزب مستقبل وطن، علي النظام (فردي)، بدائرة الشرابية الزاوية الحمراء، وحصل على رقم 2 في الكشوف ورمز الكتاب. 

 وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب على 284 مقعدًا بالنظام الفردي و284 في القوائم. 

تقدم طلبات الترشح اعتبارًا من يوم الخميس 17 سبتمبر حتى 26 سبتمبر 2020، وعلى كل من يرغب في الترشح أن يبدأ في إجراءات الكشف الطبي وفق القواعد المتبعة. وتجري عملية التصويت يومي الأربعاء والخميس والجمعة 21 إلى 23 أكتوبر موعد تصويت المصريين بالخارج بالمرحلة الأولى، و24 و25 أكتوبر موعد تصويت لانتخابات النواب بالداخل، تجرى انتخابات الإعادة بالخارج من 21 إلى 23 نوفمبر 2020، ويومي 23 و24 نوفمبر موعد الإعادة بالداخل.‏
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