مصرع طفلة دهسا أسفل سيارة على كوبري طما في سوهاج

لقيت طفلة مصرعها أسفل عجلات سيارة مجهولة أثناء سيرها بجور والدها أعلى كوبري طما على النيل، شمالي محافظة سوهاج.





تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما بورود بلاغًا من مستشفى طما المركزي بوصول الطفلة "دنيا عبدة"، 4 سنوات، جثة هامدة، إثر دهس سيارة لها.





وبالانتقال والفحص وسؤال والدها "عبدة. ك"، في العقد الثالث من العمر، عامل، قرر أنه أثناء سيره بصحبة طفلته أعلى كوبري طما على النيل اصطدمت سيارة مجهولة بها.





تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طما المركزي، وجاري البحث عن قائد السيارة وضبطه.



