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أخبار العالم

البرازيل تسجل 36 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 01:52 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء أمس الخميس، عن تسجيلها 36303 إصابات و829 وفاة جديدة بفيروس كورونا في تراجع لكل المؤشرين مقارنة مع يوم الأربعاء. 

وقالت الوزارة إن حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البرازيل ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 36303 ليصل العدد الإجمالي إلى 4455386 حالة.

وتمثل الحصيلة الجديدة انخفاضا طفيفا لمؤشر الإصابات الجديدة حيث سبق أن سجلت البرازيل يوم 15 سبتمبر 36653 حالة، وفي 16 سبتمبر 36820.

كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها رصدت 829 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال يوم الأربعاء لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 134106 حالات.

ويشير هذا العدد أيضا إلى تراجع لمؤشر الوفيات اليومية جراء الفيروس حيث بلغت الحصيلة يوم 15 سبتمبر 1113 حالة، وفي 16 سبتمبر 987.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.
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