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توك شو

30 ألف دينار فدية .. عائد من ليبيا يروي أصعب موقف فى حياته.. فيديو

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 07:31 ص
عائد من ليبيا
عائد من ليبيا
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البهى عمرو
قال مصطفى أحد العائدين من ليبيا، إنه كان يعمل فى ليبيا منذ 5 سنوات ماضية، ولم يأت لمصر، موضحًا أن موقف احتجازه من قبل مسلحين يعتبر الأصعب في حياته.

وأضاف أحد العائدين من ليبيا، خلال حواره على قناة أكسترا ميوز، أن خلال عودته لمصر تعرض لهم بعض المسلحين وقاموا باحتجازهم وطلبوا 30 ألف دينار فدية لكل شخص.

ولفت إلى أن السلطات المصرية فور علمهم بالحادثة تواصلوا مع السلطات الليبية وتم القبض على المتهمين.

وأشار إلى أنه كان واثقا فى قدرة السلطة المصرية فى الوصول لهم واطلاق سراحهم، وقدم الشكر للمسئولين فى مصر على ما قاموا به.

خصصت قناة أكسترا نيوز فقرة خاصة لعرض لقاءات من المصريين الـ 6 العائدين من ليبيا بعد احتجازهم من قبل مجموعات مسلحة.
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