AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نادر شوقي يكشف حقيقة انتقال أحمد حمدي لـ بيراميدز

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 12:46 ص
احمد حمدي
احمد حمدي
Advertisements
عمرو ابوبكر
أكد نادر شوقي وكيل اللاعبين أنه غير قلق من موقف فريق الجونة بجدول الدوري المصري الممتاز مؤكدًا أن الفوز في مواجهتين أو ثلاثة ستضع الفريق في مكانة مختلفة نهائيًا.

ونفى نادر شوقي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملعب أون" مع الإعلامي أحمد شوبير وجود مفاوضات مع بيراميدز لانتقال اللاعب احمد حمدي الى صفوفهم خلال فترة الانتقالات الحالية.

أوضح نادر شوقي أن هناك بندا يمنح الأهلي أولوية التعاقد مع أحمد حمدي فقد حصلنا عليه مقابل 7 ملايين وفي حال رغبة القلعة الحمراء سينتقل اليه مقابل 14 مليون جنيه.

وشدد نادر شوقي على أن اللاعب لديه رغبة في الاحتراف ولا يفكر مطلقًا في انتقاله محليًا الى نادي مصري خلال الفترة الحالية.

واستبعد نادر شوقي رحيل رضا شحاتة عن قيادة الفريق قبل نهاية الموسم الحالي قائلًا: "نمتلك لاعبين رجالًا وأعتقد أننا بمقدورنا البقاء في الدوري المصري الممتاز وغير قلق نهائيًا".

وواصل نادر شوقي أن إيجابيات عودة الدوري ظهرت بشكل "جميل" أبرزها ظهور لاعبين صغار وتألقهم بشدة من مواليد 2001.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نادر شوقي: لست وكيلا للأهلي فقط وحاولت استعارة لاعبين من الزمالك ورفض.. فيديو

نادر شوقي: رمضان صبحي مطلوب في 5 أندية أوروبية ونادي مصري فاوضه بمبلغ خيالي.. مشكلتي مع أحمد فتحي فى طريقة رحيله وعلاقتي الإنسانية به كبيرة.. حسام غالي قادر على رئاسة الأهلي

مجانًا .. إنتر يتوصل لاتفاق لضم سانشيز نهائيًا من مانشستر يونايتد

الأهلي: رمضان صبحي خارج حساباتنا.. وفي طريقه لبيراميدز

إسلام الشاطر يروي لـ صدى البلد ذكرياته مع القمة وتوقعاته للمباراة اليوم

ترشيحاتنا

تصرف من أحمد العوضي تسبب في صراخ منى الشاذلي على الهواء

بسعادة بالغة| كارتيرون يوقع عقود تدريب التعاون السعودي بصفة رسمية.. صور

للمرة الثانية| تخفيض سعر المتر للتصالح فى مخالفات البناء بالقليوبية

مرتضى منصور: كارتيرون "نصاب" ولم يسدد الشرط الجزائي

اتخانقنا وسبنا بعض| أحمد العوضي يكشف سر تأخر إعلان زواجه من ياسمين عبد العزيز

التفاصيل الكاملة لبرنامج لميس الحديدي الجديد على قناة ON

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتعرفها.. شاهد| دينا الشربيني بماكياج يغير ملامحها في أحدث ظهور

محرجة بسبب اسمها.. حكاية رسالة مفاجئة بعثتها كيت ميدلتون لأصدقائها قبل انضمامها للعائلة المالكة

صدى البلد يحاور طبيب الفرخة ليسكي: كونسلتو مصري سويسري أجرى لها جراحة| تفاصيل