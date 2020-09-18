AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

السفير الأمريكي في الأقصر.. رئيس التسويق السياحي يكشف تفاصيل الزيارة

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 01:23 ص
السفير الأمريكي
السفير الأمريكي
Advertisements
عادل نصار
كشف محمد عثمان رئيس لجنة التسويق السياحى بالأقصر، تفاصيل زيارة السفير الأمريكى للأقصر عقب أيام من عودة السياحة.

وعلق عثمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، على الزيارة، قائلا :"أمر فى غاية الأهمية، ولها إيجابيات على السياحة بمصر، كما أنها تحمل عدة رسائل، منها جذب السائح الأمريكى الذى يعد الأعلى أنفاقًا والأكثر إقامة فى مصر نظرًا لطول مدة السفر من أمريكا إلى مصر.

وأضاف محمد عثمان رئيس لجنة التسويق السياحى بالأقصر، أن الزيارة تعد اعترفًا بالمجهودات التى بذلتها الدولة فى قطاع السياحة والاكتشافات الأثرية الكبرى التى تحققت مؤخرًا.

وأكد "عثمان"، أن قطاع السياحة يعول كثيرًا على الإجراءات الاحترازية الطبية التى نطبقها والتى كانت لها مدلول رائع لدى العالم كافة، وتابع:"بدليل أننا وصلنا 170 ألف سائح قدموا إلى مدينتى شرم الشيخ والغردقة وعادوا إلى بلدانهم بسلام".

وأشار "عثمان"، إلى أن أول أكتوبر ستعود المراكب السياحية إلى العمل بفضل الأمن والأمان الذى تشهده مصر، إلى جانب الإجراءات الطبية التى تتماشى مع منهج منظمة الصحة العالمية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السياحة بالأقصر: 100 ألف سائح زاروا المقاصد وعادوا لأوطانهم دون إصابات

تساوي كثيرا.. رئيس لجنة السياحة الثقافية يكشف مكاسب زيارة أمين عام منظمة السياحة العالمية

المراجعة مطلوبة الآن.. خبير يقدم "روشتة إنعاش" للمنشآت الفندقية في الصعيد

راندا العدوي تقترح مشاركة المعارض الأثرية في بورصات السياحة العالمية

عضو بـ «شباب الأعمال»: عودة السياحة الروسية بقوة تعكس جهود الحكومة

ترشيحاتنا

الأهلي على بعد خطوات من إنهاء صفقة محلية "مفاجأة"

غيرت حياته رؤية النبي في المنام| قصة أشهر مجاذيب مسجد السيدة زينب بعد وفاته

ياسمين عبد العزيز تطلب الطلاق من أحمد العوضي لهذا السبب

ياسر ابراهيم يعود لقائمة الأهلي بعد سلبية عينة كورونا

مرتضى منصور: كارتيرون "نصاب" ولم يسدد الشرط الجزائي

محمود رزق: حزين لهذا السبب.. واحمد فتحي لم يتركني لحظة عقب الإصابة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد «محور شينزو آبي».. شوارع ومحاور مصرية سميت نسبة إلى زعماء عرب وأجانب

بداية من 475 ألفا .. أحدث أسعار سيارات آودي A3 وA4 وA5 وA6 الجديدة

نجوم زنزانة 7 يحتفلون في عرض خاص مع الجمهور.. صور