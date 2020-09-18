السفير الأمريكي في الأقصر.. رئيس التسويق السياحي يكشف تفاصيل الزيارة

كشف محمد عثمان رئيس لجنة التسويق السياحى بالأقصر، تفاصيل زيارة السفي ر الأمريكى للأقصر عقب أيام من عودة السياحة.





عثمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، على الزيارة، قائلا :" أمر فى غاية الأهمية، ولها إيجابيات على السياحة بمصر ، كما أنها تحمل عدة رسائل، منها جذب السائح الأمريكى الذى يعد الأعلى أنفاقًا والأكثر إقامة فى مصر نظرًا لطول مدة السفر من أمريكا إلى مصر. وعلق





وأضاف محمد عثمان رئيس لجنة التسويق السياحى بالأقصر، أن الزيارة تعد اعترفًا بالمجهودات التى بذلتها الدولة فى قطاع السياحة والاكتشافات الأثرية الكبرى التى تحققت مؤخرًا.





وأكد "عثمان"، أن قطاع السياحة يعول كثيرًا على الإجراءات الاحترازية الطبية التى نطبقها والتى كانت لها مدلول رائع لدى العالم كافة، وتابع:"بدليل أننا وصلنا 170 ألف سائح قدموا إلى مدينتى شرم الشيخ والغردقة وعادوا إلى بلدانهم بسلام".





وأشار "عثمان"، إلى أن أول أكتوبر ستعود المراكب السياحية إلى العمل بفضل الأمن والأمان الذى تشهده مصر، إلى جانب الإجراءات الطبية التى تتماشى مع منهج منظمة الصحة العالمية.