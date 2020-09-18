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رياضة

رئيس نادي دمياط: وزير الرياضة ليس من حقه التدخل في شئون الأندية.. فيديو

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 01:53 ص
محمد أبو جنبة، رئيس
محمد أبو جنبة، رئيس نادي دمياط
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محمد رشاد
قال محمد أبو جنبة، رئيس نادي دمياط، إنه يمتلك 4 قرارات من ضمنهم قرار اللجنة الأولمبية باعتماد مجلس إدارة النادي بالانتخاب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي، ببرنامج «ملعب البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أن أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أصدر قرارًا في 31 مارس الماضي، بوقف حساب البنك للنادي كاشفا عن أن ذلك ليس من حق وزير الرياضة طبقا للمادة 61 من اللائحة الرياضية، كما أصدر قرارًا بتشكيل لجنة لتيسير أمور النادي لجنة حكومية من داخل المحافظة.

وأشار محمد أبو جنبة إلى أنه فوجئ أنه تم تكسير الملاهي داخل نادي دمياط، رغم أنها تدر دخلًا سنويًا يبلغ ربع مليون جنيه، كما فوجئ أنه تم تكسير سور النادي بعد صدور قرار إزالة من جانب المحافظ، وقام بإخبارهم أنه يمتلك قرارًا للتصالح في مخالفات البناء وتم دفع الرسوم والمستحقات المالية.

وكشف رئيس نادي دمياط عن أن القانون 71 لعام 2017 لا يعطي لوزير الرياضة التدخل في شئون الأندية، بعد صدور قرار وزاري بإقالة المجلس وغلق الحساب البنكي للنادي وتم الحصول على حكم قضائي بإلغاء قرار وزير الرياضة، بتجميد مجلس الإدارة وغلق الحساب، موضحا أن المسئول عن حل مجلس الإدارة اللجنة الأولمبية وقرار الجمعية العمومية.
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