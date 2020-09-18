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مرأة

موهوب واجتماعي.. تحليل شخصية مواليد اليوم 18 سبتمبر في علم الأبراج

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 01:31 ص
صدى البلد
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ريهام قدري

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالي، وتحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد  يوم 18 سبتمبر فى عيد ميلادهم وتقدم نصيحة فلكية لهم.

وتقول خبيرة الأبراج إنه وفقًا لعلم الأرقام إذا كنت مولودًا  في يوم 18 سبتمبر فإن ذلك يعني أنك منفتح وموهوب اجتماعيا وشديد الاعتداد بنفسك..


 لديك إصرار وصداقات ثرية وعديدة، وتبحث عن المثالية في كل شيء، فقط قد ينقصك الحس العملي أحيانا.

 نصيحة: يحمل لك هذا العام أجواءً ضاغطة في أحيان كثيرة.. أنت بحاجة للبناء من جديد، وتجنب الدخول في مغامرات، أو أي نوع من المخاطرة، خاصة في الأمور المالية والعاطفية.. كما أن الصبر ضروري جدا بالنسبة لك حتى آخر العام.

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