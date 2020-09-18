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فن

نجوم زنزانة 7 يحتفلون في عرض خاص مع الجمهور.. صور

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 01:22 ص
صدى البلد
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نبيل العدوى - عدسة / عمرو سيد
احتفل نجوم وصناع فيلم زنزانة 7 أمس الخميس مع الجمهو باحدى دور عرض مدينة نصر.
وتصدر البوستر الرسمي للعمل النجمان أحمد ‏زاهر ونضال الشافعى.

ويجسد نضال الشافعى ضمن العمل شخصية منصور ‏الذى يدخل ‏السجن على هامش إحدى القضايا ويجسد أحمد زاهر شخصية ‏حربى، وهو شاب عادى ‏يتعرض لأزمة يدخل على إثرها السجن ومع مرور ‏الأحداث، يلتقى المسجونان منصور ‏وحربى داخل "زنزانة 7"، خاصة أنهما ‏مجرمان، ويشهد الفيلم أحداث صراع بينهما على ‏مدار النصف ساعة ‏الأولى.‏

وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز.

نجوم زنزانة 7 يحتفلون في عرض خاص مع الجمهور.. صور
نجوم زنزانة 7 يحتفلون في عرض خاص مع الجمهور.. صور
نجوم زنزانة 7 يحتفلون في عرض خاص مع الجمهور.. صور
نجوم زنزانة 7 يحتفلون في عرض خاص مع الجمهور.. صور
نجوم زنزانة 7 يحتفلون في عرض خاص مع الجمهور.. صور
نجوم زنزانة 7 يحتفلون في عرض خاص مع الجمهور.. صور
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