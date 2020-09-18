نجوم زنزانة 7 يحتفلون في عرض خاص مع الجمهور.. صور

احتفل نجوم وصناع فيلم زنزانة 7 أمس الخميس مع الجمهو باحدى دور عرض مدينة نصر.

وتصدر البوستر الرسمي للعمل النجمان أحمد ‏زاهر ونضال الشافعى.



ويجسد نضال الشافعى ضمن العمل شخصية منصور ‏الذى يدخل ‏السجن على هامش إحدى القضايا ويجسد أحمد زاهر شخصية ‏حربى، وهو شاب عادى ‏يتعرض لأزمة يدخل على إثرها السجن ومع مرور ‏الأحداث، يلتقى المسجونان منصور ‏وحربى داخل "زنزانة 7"، خاصة أنهما ‏مجرمان، ويشهد الفيلم أحداث صراع بينهما على ‏مدار النصف ساعة ‏الأولى.‏