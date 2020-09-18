شريف طانيوس يكشف موضة مكياج العروسة لخريف 2020

كشف خبير التجميل شريف طانيوس، أحدث صيحات مكياج العروس لخريف 2020، مؤكدا أن مكياج هذا الموسم سيكون أكثر طبيعة وجمالًا، وتختلف فيه الألوان التي شاهدناها في فصل الربيع، فستأخذ الألوان الدافئة النصيب الأكبر، كالألوان الترابية ودرجات الكاشمير والنود.









وأكد شريف طانيوس أنه يحرص كل الحرص على متابعة أسابيع الموضة العالمية ليس فقط ليشاهد الأزياء، بل ليتعرف على أحدث صيحات التجميل المعتمدة في العالم ليواكب الموضة ويقدم أفضل ما لديه لكل عروس.





وتابع خبير التجميل شريف طانيوس، أن موضة مكياج العروسة الان يجب أن ناعم وبسيط، معتمد على الألوان الأقرب للطبيعة، كظلال العيون الوردية أو الترابية، وأحمر الشفاه اللامع النود الوردي





كما يوجد أيضًا بعض اللمسات التي تناسب العروس الجريئة وهي استخدام أحمر شفاه داكن كالعنابي والفوشيا اللذان يضيفان لمسة مشرقة ومتوهجة لإطلالة العروس.